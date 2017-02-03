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В Кирове школы начинают закрывать на карантин из-за гриппа

03 февраля 2017, 21:02 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Сейчас на больничном находятся около 3 850 учеников

В Кирове на карантин закрыты уже 82 класса в 23 школах, а в одной объявлены каникулы. Об этом рассказали в горадминистрации. 

К концу недели заболеваемость в школах Кирова достигла восьми процентов от общего количества учеников. Сейчас на больничном находятся около 3 850 учеников и 2 870 детей дошкольного возраста.

На карантин закрыты 82 класса в 23 школах: №2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 20, ЛИнТех№28, 34, Гимназия №46, 48, 51, 52, 57, 59, 61, 62, 66, 74, ЛГ, ХТЛ. Из них с 6 февраля (в понедельник) планируют приступить к учебным занятиям 23 класса. В школе №27 со 2 по 8 февраля объявлены каникулы.

На карантин также закрыты 19 групп в 13 детских садах: МКДОУ № 1, 3, 4, 13, 15, 35, 74, 91, 110, 128,162,171,200. Из них с 6 февраля (в понедельник) планируют открыться после карантина две группы.

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