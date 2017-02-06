В Кировской области два предприятия фальсифицировали молочные продукты

В нашем регионе два предприятия подделывали молочные продукты. Об этом рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области.

Оборотом молока и молочной продукции в регионе занимаются 3 454 предприятий, в том числе 25 предприятий производят молочную продукцию. В 2016 году Роспотребнадзор проверил деятельность 75 таких объектов, в том числе 17-ти предприятий.

Специалисты исследовали пробы молока и молочных продуктов, из 421 пробы 44 не соответствовали нормам. В 28 пробах (сливочное масло, сыр, мороженое, молоко) были найдены признаки подделки жиров немолочного происхождения. 11 проб не соответствовали по микробиологическим показателям - кишечная палочка, плесень. Также 5 проб (масло, сгущенное молоко, сыр) не соответствовали нормам по физико-химическим показателям.

Большинство предприятий, которые изготовляют некачественную продукцию, находится за пределами Кировской области:

ЗАО "Алев", Ульяновск;

ООО "МолИнвест", Самарская область;

ОАО "Новосибхолод", Новосибирск;

ИП Нововселов, Нижегородская область;

ООО "Навиком", Московская область;

ИП Демин, Нижний Новгород;

ОАО МСЗ "Кошкинский", Самарская область;

ООО "Вектор", Московская область;

ООО "Мари Молоко", Йошкар-Ола;

ООО "ПромЗапад-М", Московская область;

ИП Манукян, Нижний Новгород;

ООО "АРЧА", Татарстан;

ООО "Ровеньки-малосырзавод", Белгородская область.

Однако в этом списке есть и кировские предприятия - это ООО "Подосиновский маслодел" в Подосиновском районе и ООО "Компас" в Слободском районе.

В 2016 году специалисты изъяли 27 партий некачественной молочной продукции общим весом в 168 килограммов. За эти нарушения были составлены административные протоколы.