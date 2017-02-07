Автопробег Дружбы из Берлина соберет в Кирове около тысячи автолюбителей

Автопробег Дружбы из Берлина соберет в Кирове около тысячи автолюбителей07 февраля 2017, 22:00 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи miss-keyti-best.ru
Киров вошел в число 40 российских городов, где остановятся берлинские автомобилисты
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Автопробег Дружбы из Берлина в Москву пройдет летом по семи маршрутам через 40 городов России.
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Участие в массовой автомобильной акции примут около тысячи автомобилистов. В Киров, по расчетам организаторов, участники автопробега прибудут 4 августа.
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Из Берлина автопробег стартует 23 июля и первым крупным городом, в котором автомобилисты сделают остановку, станет Калининград. Далее маршрут будет пролегать через Владимир, Нижний Новгород, Казань, Уфу, Екатеринбург, Челябинск и Пермь. Из Перми 4 августа участники прибудут в Киров.У организаторов автопробега-2017 намечен большой план мероприятий.
В этом году наша поездка обещает быть еще более плодотворной. Мы хотим встретиться с представителями власти, религиозных и общественных организаций, провести круглые столы и встречи, пресс-конференции и диспуты, стать соорганизаторами культурных и общественных проектов и мероприятий. Мы открыты сотрудничеству и будем рады партнерам, организаторам и участникам встреч автопробега в городах России, - рассказал один из организаторов автопробега Ове Шаттауэр.
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Кстати, в 2016 году прошел первый автопробег Дружбы из Берлина, в котором приняли участие около 250 автолюбителей со всей Германии.
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