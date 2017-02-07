Автопробег Дружбы из Берлина соберет в Кирове около тысячи автолюбителей

Из Берлина автопробег стартует 23 июля и первым крупным городом, в котором автомобилисты сделают остановку, станет Калининград. Далее маршрут будет пролегать через Владимир, Нижний Новгород, Казань, Уфу, Екатеринбург, Челябинск и Пермь. Из Перми 4 августа участники прибудут в Киров.У организаторов автопробега-2017 намечен большой план мероприятий.

В этом году наша поездка обещает быть еще более плодотворной. Мы хотим встретиться с представителями власти, религиозных и общественных организаций, провести круглые столы и встречи, пресс-конференции и диспуты, стать соорганизаторами культурных и общественных проектов и мероприятий. Мы открыты сотрудничеству и будем рады партнерам, организаторам и участникам встреч автопробега в городах России, - рассказал один из организаторов автопробега Ове Шаттауэр.