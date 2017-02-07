В Кирове на крупную сумму оштрафовали парня за экстремистские картинки

В Кирове 24-летнему парню вынесли приговор за распространение экстремистских материалов. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

В начале 2016 года молодой человек создал в соцсети страницу, на которой он опубликовал картинки с лозунгами и надписями, которые были направлены на возбуждение ненависти к людям другой национальности.

Вычислили кировчанина сотрудники ФСБ. По их материалам следователи возбудили уголовное дело. Парень свою вину признал, раскаялся.

В результате суд вынес приговор - парню назначили штраф в 100 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.