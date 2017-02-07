В Кирове на крупную сумму оштрафовали парня за экстремистские картинки

В Кирове на крупную сумму оштрафовали парня за экстремистские картинки07 февраля 2017, 18:40 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
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Приговор вступил в законную силу
В Кирове 24-летнему парню вынесли приговор за распространение экстремистских материалов. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.
В начале 2016 года молодой человек создал в соцсети страницу, на которой он опубликовал картинки с лозунгами и надписями, которые были направлены на возбуждение ненависти к людям другой национальности.
Вычислили кировчанина сотрудники ФСБ. По их материалам следователи возбудили уголовное дело. Парень свою вину признал, раскаялся.
В результате суд вынес приговор - парню назначили штраф в 100 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.
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