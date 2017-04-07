В Кирове от электричества отключат часть домов

Электричества в некоторых домах не будет полдня
В Кирове от электричества отключат часть домов07 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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В субботу, 8 апреля, в Кирове несколько домов планово отключат от электричества. Об этом рассказали в горадминистрации.
В некоторых домах электричества не будет полдня. График отключения электричества:
- с 9:00 до 13:00 - слобода Большое Скопино, 1;
- с 9:00 до 11:00 - улица Дзержинского, 60,60/1,62;
- улица Крупской, 5,5/1,5/2;
- 2-й дачный переулок;
- с 8:00 до 17:00 - улица Луганская, 47б.
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