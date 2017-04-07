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Главная Новости В юго-западном районе начали сносить торговый павильон

В юго-западном районе начали сносить торговый павильон

07 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Ивана Котельникова
Однако сами рабочие сообщили, что они лишь сдвигают объект

В Кирове на перекрестке улиц Воровского и Производственной начали демонтировать торговый павильон. Об этом сообщил постоянный читатель Иван Котельников.

Информация о том, что торговый павильон построили незаконно, появилась еще в конце января. Однако еще несколько недель торговые точки там работали.

Сейчас все магазины съехали, объект распилили пополам, там работают сварщики, - рассказал Иван. - Но когда я спросил рабочих, в какой срок они должны демонтировать строение, мне сказали, что павильон сносить никто и не собирается. Сварщик сказал, что строение поделят на две части, одну из них сдвинут немного в сторону.      

Однако в администрации города сообщили, что по решению суда собственник должен снести строение.

Напомним, причиной сноса объекта стало то, что павильон построили на теплосетях.

Решением суда наложен запрет на дальнейшее строительство и эксплуатацию торгового павильона на перекрестке улиц Воровского и Производственной. То, что объект установлен на тепловой магистрали, противоречит действующему законодательству и создает опасность для посетителей павильона, - сообщили в «Т плюс».

В КТК рассказали, что провести реконструкцию труб на этом месте они планируют уже в этом году.

Важно: если вы стали очевидцем какого-либо происшествия или увидели что-нибудь интересное, звоните нам по телефону 43-34-43 или присылайте новости через мобильное приложение «Народный корреспондент». Не проходите мимо, делайте новости вместе с нами.

За сообщение новости Иван Котельников получит 400 рублей

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Комментарии 4

07 апреля, 22:00 Офицер
...Сварщик сказал, что строение поделят на две части, одну из них сдвинут немного в сторону.
---------------
Ну да! Сварщик как обычно знает больше всех.
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07 апреля, 22:17 толстый сварщег
Офицер
...Сварщик сказал, что строение поделят на две части, одну из них сдвинут немного в сторону.
---------------
Ну да! Сварщик как обычно знает больше всех.
да! знаем! предстафь се, нам так то озвучивают план работ. не то шо вам воякам гы гы
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07 апреля, 23:03 Офицер
толстый сварщег
да! знаем! предстафь се, нам так то озвучивают план работ. не то шо вам воякам гы гы
Во всех темах и новостях,ты как всегда туп рылом. Кстати не пиши более никогда под женскими никами и погонялами. Сразу видно пишет тупорылый мудик- мужик.
Никогда! слышь никогда девушка, женщина не напишет такую ахинею, какую пишешь ты.
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08 апреля, 08:34 ОЛЕГ
ОДНИ БРАЛИ ДЕНЬГИ И ДАВАЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ,А ДРУГИЕ СНОСЯТ !
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