В юго-западном районе начали сносить торговый павильон

В Кирове на перекрестке улиц Воровского и Производственной начали демонтировать торговый павильон. Об этом сообщил постоянный читатель Иван Котельников.

Информация о том, что торговый павильон построили незаконно, появилась еще в конце января. Однако еще несколько недель торговые точки там работали.

Сейчас все магазины съехали, объект распилили пополам, там работают сварщики, - рассказал Иван. - Но когда я спросил рабочих, в какой срок они должны демонтировать строение, мне сказали, что павильон сносить никто и не собирается. Сварщик сказал, что строение поделят на две части, одну из них сдвинут немного в сторону.

Однако в администрации города сообщили, что по решению суда собственник должен снести строение.

Напомним, причиной сноса объекта стало то, что павильон построили на теплосетях.

Решением суда наложен запрет на дальнейшее строительство и эксплуатацию торгового павильона на перекрестке улиц Воровского и Производственной. То, что объект установлен на тепловой магистрали, противоречит действующему законодательству и создает опасность для посетителей павильона, - сообщили в «Т плюс».

В КТК рассказали, что провести реконструкцию труб на этом месте они планируют уже в этом году.

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