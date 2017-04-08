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В Кирове ищут парня, подозреваемого в действиях сексуального характера

08 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
УМВД России по Кировской области
Алексей поздно вечером на безлюдной улице напал на женщину

В Кирове и регионе разыскивается 25-летний парень, который подозревается в совершении тяжкого преступления. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области. 

31 марта 2017 года на Алексея Шастина было заведено уголовное дело по статье 132 части 2 пункта б ("Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Сейчас молодой человек скрывается от правоохранительных органов. По уточненной информации, Алексей поздно вечером на безлюдной улице напал на женщину в городе Зуевка, избил ее и совершил действия сексуального характера. 

Приметы разыскиваемого: 

  • худощавого  телосложения, рост 170 сантиметров,  лицо смуглое, волосы  прямые  черные, стрижка короткая,  брови  прямые, глаза карие; 
  • особые приметы - на левой щеке ссадина;
  • может  быть  одет  в   толстовку черного цвета с капюшоном,  спортивные брюки, кроссовки черного цвета.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении парня, то сообщите об этом по телефонам: 8 (8332) 589-330, 589-587, 589-514 или 02 (с мобильных телефонов 102). Конфиденциальность гарантируется.

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