В Кирове ищут парня, подозреваемого в действиях сексуального характера

В Кирове и регионе разыскивается 25-летний парень, который подозревается в совершении тяжкого преступления. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

31 марта 2017 года на Алексея Шастина было заведено уголовное дело по статье 132 части 2 пункта б ("Насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Сейчас молодой человек скрывается от правоохранительных органов. По уточненной информации, Алексей поздно вечером на безлюдной улице напал на женщину в городе Зуевка, избил ее и совершил действия сексуального характера.

Приметы разыскиваемого:

худощавого телосложения, рост 170 сантиметров, лицо смуглое, волосы прямые черные, стрижка короткая, брови прямые, глаза карие;

особые приметы - на левой щеке ссадина;

может быть одет в толстовку черного цвета с капюшоном, спортивные брюки, кроссовки черного цвета.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении парня, то сообщите об этом по телефонам: 8 (8332) 589-330, 589-587, 589-514 или 02 (с мобильных телефонов 102). Конфиденциальность гарантируется.