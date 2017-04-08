В Москве пропала кировчанка: следы крови нашли в такси, в котором ехала девушка

Не так давно в интернете были опубликованы ориентировки с приметами пропавшей 29-летней девушки - уроженки Кировской области.

По информации поискового отряда "Журавль", Елена Л. приехала в командировку в Москву. Вечером 18 марта 2017 года она пошла в один из столичных клубов на концерт, на следующий день коллеги не смогли с ней связаться. Девушка пропала. К поискам подключились волонтеры и полиция.

Появились новые подробности о странном исчезновении Елены. По информации life.ru, девушка вышла из клуба рано утром 19 марта и села в такси Mitsubishi Lancer. Все это было зафиксировано камерами видеонаблюдения, установленными на здании клуба. При помощи этого удалось выяснить имя таксиста. Его задержали. Однако таксист сказал, что в ту ночь автомобилем пользовался его сын.

Также в машине нашли следы, похожие на кровь. Их пытались смыть, но следы остались в салоне на коврике. У мамы пропавшей девушки взяли кровь для ДНК-экспертизы, чтобы сравнить ее с той кровью, которую обнаружили в машине.

Сейчас правоохранительные органы разыскивают водителя, который в ту ночь подвозил Елену. Поиски девушки продолжаются.