В Кирове во вторник завоют сирены

В Кирове пройдет проверка системы оповещения населения. Об этом рассказали в горадминистрации.

Проверка системы пройдет во вторник, 11 апреля, в период с 10:00 до 10:30. В Кирове по громкоговорителям будет передан сигнал: "Внимание всем!", будет слышен электронный звук сирены, затем через громкоговорители передадут сообщение.

Как уточнили в мэрии, эта проверка плановая. Горожан просят не пугаться и сохранять спокойствие, когда будет подан сигнал.