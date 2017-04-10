В Кирове жилой дом затопило талой водой

В воскресенье, 9 апреля, в Кирове водой затопило частный дом на улице Ульяновской, 5. Об этом редакции сообщил очевидец Егор Калинин.

Талыми водами затопило дом 81-летнего дедушки. К нему оперативно приехали спасатели, которые начали откачивать воду.

Сотрудники МЧС выставили две мотопомпы и качали воду с участка этого дома. Со стороны нового микрорайона текла, помимо талой воды, вода из канализации, это осложняло потоп. К вечеру спасателям пришлось свернуть все работы, так как на улице подморозило. Обещали приехать на следующий день и помочь дедушке избавиться от потопа, - рассказывает таксист Егор Калинин.

В понедельник спасатели продолжили работы.



Напомним, по прогнозу синоптиков, большой воды в микрорайонах Кирова стоит ожидать с 15 по 20 апреля. Во многих районах ожидают повышение уровня воды выше среднего уровня. Кировчанам можно ориентироваться на уровень паводка 2016 года. Тогда уровень воды в Вятке сравнялся с поверхностью нижней городской набережной.