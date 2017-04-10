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Главная Новости В Кирове жилой дом затопило талой водой

В Кирове жилой дом затопило талой водой

10 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Спасатели откачивали воду с помощью двух мотопомп

В воскресенье, 9 апреля, в Кирове водой затопило частный дом на улице Ульяновской, 5. Об этом редакции сообщил очевидец Егор Калинин.

Талыми водами затопило дом 81-летнего дедушки. К нему оперативно приехали спасатели, которые начали откачивать воду.

Сотрудники МЧС выставили две мотопомпы и качали воду с участка этого дома. Со стороны нового микрорайона текла, помимо талой воды, вода из канализации, это осложняло потоп. К вечеру спасателям пришлось свернуть все работы, так как на улице подморозило. Обещали приехать на следующий день и помочь дедушке избавиться от потопа, - рассказывает таксист Егор Калинин.

В понедельник спасатели продолжили работы. 

Напомним, по прогнозу синоптиков, большой воды в микрорайонах Кирова стоит ожидать с 15  по 20 апреля. Во многих районах ожидают повышение уровня воды выше среднего уровня. Кировчанам можно ориентироваться на уровень паводка 2016 года.  Тогда уровень воды в Вятке сравнялся с поверхностью нижней городской набережной. 

 

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Комментарии 1

34 минуты назад Горожанин
Да этот дом каждый год затапливает, он уже давно информ-звезда.
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