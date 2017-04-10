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Главная Новости Власти прокомментировали закрытие единственного магазина в поселке Кировской области

Власти прокомментировали закрытие единственного магазина в поселке Кировской области

10 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Алии Беспятовой
Местная администрация на стадии переговоров с новым потенциальным арендатором

В поселке Саринка Кировской области перенесли сроки закрытия единственного магазина. Об этом редакции сообщили в администрации Кильмезского района.

Торговая точка должна была закрыться 1 апреля. Местная администрация вступила в переговоры с владельцем магазина и добилась переноса срока на 1 июня.

У нас этот вопрос на контроле, о ситуации знает уполномоченный по правам человека в Кировской области. Магазин все равно закроется, но на время весенней распутицы в село будут подвозить продукты. Жителям не нужно будет ходить до другого населенного пункта. К 1 июня мы завершим переговоры еще с одним предпринимателем, который готов открыть новый магазин в селе, - объяснил  Виктор Маслов, начальник управления планирования и экономического развития администрации Кильмезского района.

Напомним, магазин принадлежит ЗАО Кильмезский торг, который ссылается на нерентабельность такого бизнеса. Если поселок останется без магазина, жителям  предстоит добираться 12 километров до следующего. 

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Комментарии 14

9 часов назад Горожанин
Гребаная едросня, губит все и всех!
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8 часов назад Горожанин2
Горожанин
Гребаная едросня, губит все и всех!
Горожанину отвечу, что виновата тут не едросня вовсе, а банальное отсутствие покупателей. Возить в дальнюю даль три буханки хлеба - надо поискать дурака. Другой вопрос- почему бы не сделать, скажем, субсидирование магазину на топливо или дрова для отопления магазина, чтобы как-то поддержать желание кормить местных жителей
Ответить
8 часов назад Горожанин
ты уверен,что тут едросня или это твой очередной плак-плак???
А Вороненков от партии КПРФ,лучше был??? А те,"едросы",что в изоляторах сидят под следствием??? Ты уж если и обвиняешь кого то то будь объективен .
Ответить
7 часов назад Горожанин
Горожанин
ты уверен,что тут едросня или это твой очередной плак-плак???
А Вороненков от партии КПРФ,лучше был??? А те,"едросы",что в изоляторах сидят под следствием??? Ты уж если и обвиняешь кого то то будь объективен .
Это путин виноват.
Ответить
7 часов назад Путеец
Путин наша путеводная звезда!
Боже, царя храни!
Ответить
6 часов назад Горожанин
Путеец
Путин наша путеводная звезда!
Боже, царя храни!
Никак его не заведёт.
Ответить
6 часов назад Путеец
Горожанин
Никак его не заведёт.
Он нам указывает истинный путь, по которому должен идти важный советский человек!
Слушайте его, верьте ему!
И тогда мы придем к нашей победе!
Ответить
6 часов назад И тогда мы придем к нашей победе
Всеобщего онанизма.
Ответить
6 часов назад Путеец
И тогда мы придем к нашей победе
Всеобщего онанизма.
С рукоблудами нам не по пути!
Д х очите как хотите!
Но не на нашем пути!
А мы придем к победе коммунизма вместе с нашим солнце подобным.
Ответить
5 часов назад Горожанин
Путеец
С рукоблудами нам не по пути!
Д х очите как хотите!
Но не на нашем пути!
А мы придем к победе коммунизма вместе с нашим солнце подобным.
Весеннее обострение?!. Шизики негодуют...
Ответить
5 часов назад Путеец с РЖД
Сам ты шизик! Голосуй за вождя своего Путина!
И вперёд! К победе коммунизма!
Ответить
5 часов назад Горожанин
Пока главные воры уже не в кармане, а в открытую показывают народу фигушки, ни чего не изменится.Народ будет бедствовать.
Ответить
4 часа назад сергей
Горожанин2
Горожанину отвечу, что виновата тут не едросня вовсе, а банальное отсутствие покупателей. Возить в дальнюю даль три буханки хлеба - надо поискать дурака. Другой вопрос- почему бы не сделать, скажем, субсидирование магазину на топливо или дрова для отопления магазина, чтобы как-то поддержать желание кормить местных жителей
покупателей много, денег нет
Ответить
2 часа назад Горожанин
сергей
покупателей много, денег нет
+100.500
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