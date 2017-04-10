Власти прокомментировали закрытие единственного магазина в поселке Кировской области

В поселке Саринка Кировской области перенесли сроки закрытия единственного магазина. Об этом редакции сообщили в администрации Кильмезского района.

Торговая точка должна была закрыться 1 апреля. Местная администрация вступила в переговоры с владельцем магазина и добилась переноса срока на 1 июня.

У нас этот вопрос на контроле, о ситуации знает уполномоченный по правам человека в Кировской области. Магазин все равно закроется, но на время весенней распутицы в село будут подвозить продукты. Жителям не нужно будет ходить до другого населенного пункта. К 1 июня мы завершим переговоры еще с одним предпринимателем, который готов открыть новый магазин в селе, - объяснил Виктор Маслов, начальник управления планирования и экономического развития администрации Кильмезского района.

Напомним, магазин принадлежит ЗАО Кильмезский торг, который ссылается на нерентабельность такого бизнеса. Если поселок останется без магазина, жителям предстоит добираться 12 километров до следующего.