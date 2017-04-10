Власти прокомментировали закрытие единственного магазина в поселке Кировской области

Власти прокомментировали закрытие единственного магазина в поселке Кировской области10 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Алии Беспятовой
Местная администрация на стадии переговоров с новым потенциальным арендатором
В поселке Саринка Кировской области перенесли сроки закрытия единственного магазина. Об этом редакции сообщили в администрации Кильмезского района.
Торговая точка должна была закрыться 1 апреля. Местная администрация вступила в переговоры с владельцем магазина и добилась переноса срока на 1 июня.
У нас этот вопрос на контроле, о ситуации знает уполномоченный по правам человека в Кировской области. Магазин все равно закроется, но на время весенней распутицы в село будут подвозить продукты. Жителям не нужно будет ходить до другого населенного пункта. К 1 июня мы завершим переговоры еще с одним предпринимателем, который готов открыть новый магазин в селе, - объяснил Виктор Маслов, начальник управления планирования и
экономического развития администрации Кильмезского района.
Напомним, магазин принадлежит ЗАО Кильмезский торг, который ссылается на нерентабельность такого бизнеса. Если поселок останется без магазина, жителям предстоит добираться 12 километров до следующего.
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10 апреля 2017, 17:41
Комментарии 14
А Вороненков от партии КПРФ,лучше был??? А те,"едросы",что в изоляторах сидят под следствием??? Ты уж если и обвиняешь кого то то будь объективен .
Боже, царя храни!
Слушайте его, верьте ему!
И тогда мы придем к нашей победе!
Д х очите как хотите!
Но не на нашем пути!
А мы придем к победе коммунизма вместе с нашим солнце подобным.
И вперёд! К победе коммунизма!
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