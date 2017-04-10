В Кирове и области вскрылась Вятка

В понедельник, 10 апреля 2017 года, в нашем регионе вскрылась Вятка. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология».

Первые в этом году подвижки льда замечены в Кирове и в Котельниче.

Примерно в 5 утра 10 апреля увидела подвижки льда в районе Александровского сада и «Титаника». Совсем скоро начнется ледоход, - поделилась читательница Людмила Калинина.

Первые подвижки льда на Вятке заметили и жители Котельнича в воскресенье, 9 апреля. Около поселка Затон лед сдвинулся на 50-70 сантиметров, через всю реку образовалась промоина.

Кстати, ранее мы писали о том, что главный метеоролог области Марат Френкель прогнозировал, что Вятка вскроется в первой декаде апреля. В прошлом году первая подвижка льда произошла 12 апреля.

В 2014 Вятка тронулась 8 апреля, в 2013 году - 19 апреля, в 2012 году — 16 апреля, в 2011 году - 15 апреля, в 2010 — 12 апреля.