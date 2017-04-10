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В Кирове и области вскрылась Вятка

10 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
Людмилы Калининой, vk.com/meteokirov, КОТЕЛЬНИЧ.info
Первые подвижки льда заметила наша читательница

В понедельник, 10 апреля 2017 года, в нашем регионе вскрылась Вятка. Об этом сообщается в группе «Любительская метеорология».

Первые в этом году подвижки льда замечены в Кирове и в Котельниче.

Примерно в 5 утра 10 апреля увидела подвижки льда в районе Александровского сада и «Титаника». Совсем скоро начнется ледоход, - поделилась читательница Людмила Калинина.

Первые подвижки льда на Вятке заметили и жители Котельнича в воскресенье, 9 апреля. Около поселка Затон лед сдвинулся на 50-70 сантиметров, через всю реку образовалась промоина. 

Кстати, ранее мы писали о том, что главный метеоролог области Марат Френкель прогнозировал, что Вятка вскроется в первой декаде апреля. В прошлом году первая подвижка льда произошла 12 апреля.      

В 2014 Вятка тронулась 8 апреля, в 2013 году - 19 апреля, в 2012 году — 16 апреля, в 2011 году - 15 апреля, в 2010 — 12 апреля.

Ранее мы писали:

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Комментарии 2

10 часов назад Горожанин
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ...про город вы "луЧшие"
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9 часов назад Горожанин
Лучше бы быков вскрылся.
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