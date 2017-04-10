Известно, когда начнется суд по делу об убийстве молодоженов из Кирова

10 апреля прошло предварительное заседание по делу об убийстве супругов Огарковых в Кирове. На нем решался вопрос, когда пройдет первое заседание суда.

По информации newsler.ru, на заседании присутствовали обвиняемый в убийстве Константин Шихов и его подельник - Олег Чикишев.

На фото Константин Шихов

На предварительном заседании рассказали, что Константин родился в Нижнем Новгороде, ранее уже был судим, но судимость погашена, образование - полное среднее. В 10 и 11 классе он учился в КЭПЛе, потом поступил в Санкт-Петербургский университет. На время расследования уголовного дела находился под стражей.

Олег родом из Оричей, окончил 10 классов, не был судим. На время расследования уголовного дела находился под домашним арестом. Меры пресечения для них остаются теми же.

Первое судебное заседание по делу пройдет 24 апреля в 9:30.

Следователи выяснили, как произошло убийство. Днем 30 марта Константин Шихов пришел к супругам в квартиру, чтобы отдать им долг - 17 000 рублей. Дома была только Маргарита. Они поговорили, а потом поссорились. Девушка оскорбила Константина и его знакомых. После этого мужчина задушил ее. Затем Константин спрятал тело Маргариты в квартире.

После произошедшего мужчина пошел на вокзал, там встретился с Александром и рассказал, что его жена пропала. Вместе они отправились на поиски Маргариты. Естественно, попытки были безуспешны. Около трех часов ночи 31 марта они вернулись в квартиру и легли спать, планируя утром продолжить поиски. Около восьми часов утра подозреваемый взял нож и ударил им лежавшего на диване Александра в шею. Парень умер.

Затем Шихов позвал 24-летнего знакомого, с которым он на автомобиле вывез тела погибших в квартиру на улице Московской и спрятал на балконе. Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

Константин с паспортами и деньгами погибших уехал в Санкт-Петербург.

4 апреля был задержан знакомый Шихова, который помог ему перевезти тела, а 9 апреля в Санкт-Петербурге поймали главного подозреваемого. При этом у него при себе были паспорта и банковские карты убитых.

В ходе следствия оба обвиняемых признали свою вину полностью. Были проведены 30 экспертиз, в том числе судебно-медицинские, медико-криминалистические, молекулярно-генетические, товароведческие, трасологические. Согласно заключению комиссии экспертов, Шихов был признан вменяемым.