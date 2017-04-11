Танцор брейк-данса: «Мой шестилетний сын участвовал в 30 танцевальных фестивалях»

В субботу, 8 апреля 2017 года, в городе Владимир состоялся фестиваль брейк-данса «Международная битва стилей». В фестивале участвовали танцоры из Европы СНГ, городов России, в том числе и из Кирова в возрасте от 7 и до 35 лет. Кировчанину Андрею Стародумову на фестивале досталась роль судьи. О том, как прошла битва стилей, о танцевальном увлечении и о своих детях Андрей рассказал нам в интервью.

Начало. Впервые я увидел брейк-данс, когда мне было 16 лет. Искра вспыхнула уже тогда. Помню, я тогда возвращался домой танцуя и напевая мелодии, которые запомнил. В далеком 2001 году, увидев танцующих на улице ребят, я попросил тренироваться с ними. Танцевать тогда учились сами, движения высматривали на видеокассетах. Получатся, я танцую уже 16 лет. Преподаю, участвую в российских и зарубежных фестивалях. У меня отличная команда, вместе мы всегда готовы выступить на площадках любого масштаба.

Критерии. Танцевать брейк-данс можно начать в любом возрасте и с любым опытом. Простые элементы под силу освоить на первом занятии. Самыми сложными составляющими брейк-данса смело можно назвать power move (набор вращений) и tricking (смесь акробатики, боевых искусств и брейк-данса). Они основаны на силе, выносливости, балансах и растяжке. Музыка для танцев подбирается с учетом предпочтений. Важно, чтобы она несла положительную энергетику.

Битва стилей. На фестивале брейк-данса «Международная битва стилей» во Владимире я судил участников. 12 часов судейства в компании известных российских танцоров позволили увидеть отличный мировой уровень участников всех возрастов, сильнейшие представители брейкинга творили чудеса! Танцоры из Кирова прошли отборы в финал фестиваля практически во всех номинациях. Артем Марьин (B-boy Tema) из Кирова занял 3 место в категории «Профессионалы».

Украшение. Несмотря на то, что многие считают брейк-данс «мужским» танцем, девочки у нас всегда занимались и будут заниматься. Они украшение любого танцевального события. На фестивалях они танцуют наравне с парнями, показывая превосходный результат.

Свадьба. С будущей супругой я познакомился через общих друзей. Надя танцевала танец живота, а я — брейк-данс. Поэтому свадебный танец получился у нас сам собой. Мы сделали оригинальную музыкальную нарезку и в свадебном танце соединили сразу несколько танцевальных направлений. Это было весело, легко, а главное — наш танец понравился всем гостям!

Семья. В свободное от танцев время занимаюсь воспитанием сыновей. Старший из них Артем (B-boy Start Dragon) тренируется вместе со мной. В шесть лет он уже является чемпионом всероссийских и городских фестивалей. Артем принял участие уже более чем в 30 музыкальных событиях. Также в свободное время снимаю и фотографирую, путешествую, знакомлюсь с интересными людьми.

Помощь. Мой друг — активный донор. Узнав от него, что помощь людям нужна постоянно, решил тоже стать донором. Это осознанный и обдуманный шаг. Кровь сдавал шесть раз, у меня на руках есть донорская книжка. Считаю, что помогать друг другу естественно и необходимо.