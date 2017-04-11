Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурс от "Юркин парк" и "Мой Pro Город" Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Проверить штрафы Опрос: доставка газет
Тесты Доступно про авто Новостройки города Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Надо брать Доставка листовок
Главная Новости Танцор брейк-данса: «Мой шестилетний сын участвовал в 30 танцевальных фестивалях»

Танцор брейк-данса: «Мой шестилетний сын участвовал в 30 танцевальных фестивалях»

11 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
предоставлены героем публикации
Танцор со стажем Андрей Стародумов рассказал о себе и своем увлечении

В субботу, 8 апреля 2017 года, в городе Владимир состоялся фестиваль брейк-данса «Международная битва стилей». В фестивале участвовали танцоры из Европы СНГ, городов России, в том числе и из Кирова в возрасте от 7 и до 35 лет. Кировчанину Андрею Стародумову на фестивале досталась роль судьи. О том, как прошла битва стилей, о танцевальном увлечении и о своих детях Андрей рассказал нам в интервью.

Начало. Впервые я увидел брейк-данс, когда мне было 16 лет. Искра вспыхнула уже тогда. Помню, я тогда возвращался домой танцуя и напевая мелодии, которые запомнил. В далеком 2001 году, увидев танцующих на улице ребят, я попросил тренироваться с ними. Танцевать тогда учились сами, движения высматривали на видеокассетах. Получатся, я танцую уже 16 лет. Преподаю, участвую в российских и зарубежных фестивалях. У меня отличная команда, вместе мы всегда готовы выступить на площадках любого масштаба.

Критерии. Танцевать брейк-данс можно начать в любом возрасте и с любым опытом. Простые элементы под силу освоить на первом занятии. Самыми сложными составляющими брейк-данса смело можно назвать power move (набор вращений) и tricking (смесь акробатики, боевых искусств и брейк-данса). Они основаны на силе, выносливости, балансах и растяжке. Музыка для танцев подбирается с учетом предпочтений. Важно, чтобы она несла положительную энергетику.

Битва стилей. На фестивале брейк-данса «Международная битва стилей» во Владимире я судил участников. 12 часов судейства в компании известных российских танцоров позволили увидеть отличный мировой уровень участников всех возрастов, сильнейшие представители брейкинга творили чудеса! Танцоры из Кирова прошли отборы в финал фестиваля практически во всех номинациях. Артем Марьин (B-boy Tema) из Кирова занял 3 место в категории «Профессионалы».      

Украшение. Несмотря на то, что многие считают брейк-данс «мужским» танцем, девочки у нас всегда занимались и будут заниматься. Они украшение любого танцевального события. На фестивалях они танцуют наравне с парнями, показывая превосходный результат.

Свадьба. С будущей супругой я познакомился через общих друзей. Надя танцевала танец живота, а я — брейк-данс. Поэтому свадебный танец получился у нас сам собой. Мы сделали оригинальную музыкальную нарезку и в свадебном танце соединили сразу несколько танцевальных направлений. Это было весело, легко, а главное — наш танец понравился всем гостям!

Семья. В свободное от танцев время занимаюсь воспитанием сыновей. Старший из них Артем (B-boy Start Dragon) тренируется вместе со мной. В шесть лет он уже является чемпионом всероссийских и городских фестивалей. Артем принял участие уже более чем в 30 музыкальных событиях. Также в свободное время снимаю и фотографирую, путешествую, знакомлюсь с интересными людьми.

Помощь. Мой друг — активный донор. Узнав от него, что помощь людям нужна постоянно, решил тоже стать донором. Это осознанный и обдуманный шаг. Кровь сдавал шесть раз, у меня на руках есть донорская книжка. Считаю, что помогать друг другу естественно и необходимо.

Ранее мы писали:

В Кирове во вторник завоют сирены

Близкие рассказали, что могло случиться с пропавшей кировчанкой в Москве

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

Таксист, с которым последний раз видели пропавшую кировчанку, сбежал из Москвы Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Танцор брейк-данса: «Мой шестилетний сын участвовал в 30 танцевальных фестивалях» Читать
вчера
Самым сложным для кировчан в Тотальном диктанте оказалось слово "мороженое" Читать
вчера
15 фото самых дорогих квартир в Кирове, которые выставлены на продажу Читать
Посмотреть все

Полезно знать

05 апреля Наиболее частые заблуждения об инфекциях, передающихся половым путем
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!

Новости России и мира

сегодня
Росавиация может приостановить чартерные полеты в Турцию
09 апреля
Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков
05 апреля
Мария Гайдар стала советником президента Украины Петра Порошенко
04 апреля
Следственный комитет РФ опубликовал список погибших при теракте в Петербурге
04 апреля
МЧС опубликовало список пострадавших при взрыве в метро
Посмотреть все

Новости афиши

11 апреля 2017, 16:30
Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России
11 апреля 2017, 16:06
Топ бесплатных мероприятий этой недели в Кирове
11 апреля 2017, 10:12
Jah Khalib исполнит хиты из нового альбома на сцене Gaudi Hall
Посмотреть все

Полезно знать

05 апреля Наиболее частые заблуждения об инфекциях, передающихся половым путем
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!

#ЛицаГорода

27 8
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
25 2
День счастья в Кирове с газетой "Мой Pro Город"
31 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
16 10
Подборка из Instagram: 14 самых ярких и позитивных фото кировчан
31 21
Город в лицах: узнай себя и получи билеты в кино
12 0
11 фото из Instagram: как кировчанок поздравили с 8 Марта
29 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
Смотреть все Всего альбомов: 49
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru