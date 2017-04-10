В Кирове на площади начались репетиции парада Победы

В Кирове уже началась подготовка к празднованию 9 Мая. Об этом рассказали в горадминистрации.

На Театральной площади уже прошла первая репетиция парада Победы. Они будут проходить каждую неделю до самого праздника.

Репетиции запланированы на каждый понедельник и четверг, начало в 16:00, - сообщила заместитель главы администрации города Кирова Светлана Шумайлова.

Она уточнила, что в репетициях примут участие военнослужащие Кировского гарнизона, сотрудники УФСИН, МЧС, судебные приставы, представители Кировского областного отделения "Боевого братства", кадеты и курсанты – всего более 500 человек.