В Кирове на площади начались репетиции парада Победы

В Кирове на площади начались репетиции парада Победы10 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
из архива progorod
Всего в параде примут участие более 500 человек
В Кирове уже началась подготовка к празднованию 9 Мая. Об этом рассказали в горадминистрации.
На Театральной площади уже прошла первая репетиция парада Победы. Они будут проходить каждую неделю до самого праздника.
Репетиции запланированы на каждый понедельник и четверг, начало в 16:00, - сообщила заместитель главы администрации города Кирова Светлана Шумайлова.
Она уточнила, что в репетициях примут участие военнослужащие Кировского гарнизона, сотрудники УФСИН, МЧС, судебные приставы, представители Кировского областного отделения "Боевого братства", кадеты и курсанты – всего более 500 человек.
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10 апреля 2017, 18:44
Комментарии 5
«Навальный становится единственной альтернативой Путину»
Очевидно, что власти растеряны и сейчас выбирают между игнорированием протеста и объявлением протестующих «агентами Госдепа». Проблема в том, что интерес к внешней политике в стране снижается, поэтому обвинение может не сработать. Да и Госдеп уже не тот.
На фото: В Перми согласованный митинг на главной (и самой большой в Европе) площади города — Эспланаде — собрал несколько тысяч человек, 26 марта 2017 года
P.S. На Театралке волеизъявление ЗАПРЕЩЕНО!!!
Депутаты ЗакСобрания области не разрешили проводить митинги, собрания и пикеты на Театральной площади Кирова. Инициативу депутатов - коммунистов рассматривали 30 марта 2017г.
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