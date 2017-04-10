Появился список домов Кирова, где во вторник отключат электричество

Электричества в некоторых домах не будет весь рабочий день
Появился список домов Кирова, где во вторник отключат электричество10 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Pixabay
Во вторник, 11 апреля, в Кирове несколько домов планово отключат от электричества. Об этом рассказали в горадминистрации.
В некоторых домах электричества не будет целый рабочий день. График отключения электричества:
- 9:00-16:00 - Порошино, переулок Марковский, 21-39;
- 8:30-17:00 - улица Преображенская, 84,109,113,111/1,105,111,107;
- улица Загородная, 9,15,13;
- поселок Ганино, Майская, 1/1;
- улица Центральная, 20а;
- слобода Лянгасы, 46-76;
- улица Луганская, 47б;
- Коминтерн, улица Кооперативная, 1-54;
- 8:15-17:00 - улица Милицейская, 9,11;
- улица Казанская, 109/1,109а;
- улица Ленина, 116,114б,114,114а;
- улица Пролетарская, 14;
- 13:00 - 16:00 - улица Сурикова, 11а;
- улица Сурикова, 7,7б,11,9;
- 9:00-12:00 - улица Карла Маркса, 153а,139,137;
- улица Пролетарская, 38;
- улица Милицейская, 49,45;
- улица Шинников, 48,43;
- Гирсовский переулок, 34;
- 11:00 - 15:00 - Хлебозаводской проезд, 11а;
- улица Маклина, 77;
- улица Молодой Гвардии, 110;
- 8:00 - 17:00 - улица Преображенская, 99;
- улица Захватаева, 23;
- 8:30-16:30 - улица Комсомольская, 39,42;
- 9:00-15:00 - улица Сплавная, 9,11,13;
- улица Рейдовая, 12б,14а,21,23,25,27,28,29,30,30а,28а,31;
- переулок Клубный, 3-12;
- 1-й рейдовый переулок, 9;
- 9:00 - 11:30 - улица Карла Маркса, 30,30а,32;
- 9:00 - 11:00 - Порошино, улица Порошинская, 52-90;
- улица Лубнинская, 6;
- улица Троицкая, 3-7;
- улица Спортивная, 6-14.
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10 апреля 2017, 21:59
Комментарии 2
10 апреля 2017
Ольга Древина
Возрастное ограничение: 0
Что ж вы прогород людей в заблуждение вводите????? Еще и коменты выключили....
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