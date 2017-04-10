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Появился список домов Кирова, где во вторник отключат электричество

10 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
Pixabay
Электричества в некоторых домах не будет весь рабочий день

Во вторник, 11 апреля, в Кирове несколько домов планово отключат от электричества. Об этом рассказали в горадминистрации. 

В некоторых домах электричества не будет целый рабочий день. График отключения электричества:

  • 9:00-16:00 - Порошино, переулок Марковский, 21-39; 
  • 8:30-17:00 - улица Преображенская, 84,109,113,111/1,105,111,107; 
  • улица Загородная,  9,15,13; 
  • поселок Ганино, Майская, 1/1;
  • улица Центральная, 20а;
  • слобода Лянгасы, 46-76;
  • улица Луганская, 47б;
  • Коминтерн, улица Кооперативная, 1-54;
  • 8:15-17:00 - улица Милицейская, 9,11;
  • улица Казанская, 109/1,109а;
  • улица Ленина, 116,114б,114,114а;
  • улица Пролетарская, 14;
  • 13:00 - 16:00 - улица Сурикова, 11а;
  • улица Сурикова, 7,7б,11,9;
  • 9:00-12:00 - улица Карла Маркса, 153а,139,137;
  • улица Пролетарская, 38;
  • улица Милицейская, 49,45;
  • улица Шинников, 48,43;
  • Гирсовский переулок, 34;
  • 11:00 - 15:00 - Хлебозаводской проезд, 11а;
  • улица Маклина, 77;
  • улица Молодой Гвардии, 110;
  • 8:00 - 17:00 - улица Преображенская, 99;
  • улица Захватаева, 23;
  • 8:30-16:30 - улица Комсомольская, 39,42;
  • 9:00-15:00 - улица Сплавная, 9,11,13;
  • улица Рейдовая, 12б,14а,21,23,25,27,28,29,30,30а,28а,31;
  • переулок Клубный, 3-12;
  • 1-й рейдовый переулок, 9;
  • 9:00 - 11:30 - улица Карла Маркса, 30,30а,32;
  • 9:00 - 11:00 - Порошино, улица Порошинская, 52-90;
  • улица Лубнинская, 6;
  • улица Троицкая, 3-7;
  • улица Спортивная, 6-14. 

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Комментарии 2

4 часа назад Горожанин
Плановая разруха
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4 часа назад Горожанин
Плановая проверка электричества: кто ходит по квартирам кировчан?

10 апреля 2017
Ольга Древина
Возрастное ограничение: 0

Что ж вы прогород людей в заблуждение вводите????? Еще и коменты выключили....
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