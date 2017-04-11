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В Кирове нашли двух пропавших школьниц

11 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
vk.com/lizaalert_kirov
Девочки 10 апреля ушли из школы и исчезли

В Кирове всю ночь искали пропавших детей. По информации поискового отряда "Лиза Алерт", 13-летняя и 12-летняя девочки 10 апреля ушли из школы и пропали. 

К поискам школьниц подключились полицейские и волонтеры. 11 апреля рано утром стало известно, что девочек нашли, с ними все хорошо - они живы и здоровы. 

По уточненной информации, девочки не сказали никому из взрослых, куда они собираются пойти. Скорее всего, они были в гостях у кого-то из друзей.

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Комментарии 4

41 минуту назад Гость
Как так можно воспитать своих детей, чтобы они ушли с ночевкой в гости к друзьям и не сказали родителям???!!!!
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24 минуты назад Кировчанка
Гость
Как так можно воспитать своих детей, чтобы они ушли с ночевкой в гости к друзьям и не сказали родителям???!!!!
Согласна полностью. Да и как те взрослые, к кому девочки ушли в гости, не сообщили родителям девочек, где они находятся? И не важно, что говорили там девочки.
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17 минут назад Горожанин
«Вятский наблюдатель» от 07.04.2017г.
По всему городу Кирову появились предвыборные плакаты врио губернатора Игоря Васильева, которые замаскированы под рекламу некой «Губернской газеты». На следующий день данная газета без положенных по закону выходных данных стала раздаваться студентами на улицах города бесплатно.
Жители Кирова внимательно изучили данную газету и пришли к выводу, что команда Игоря Васильева живет в параллельной реальности, «в дымке», так как содержание газеты не соответствует реальной действительности.
Например, в группе «Злой кировчанин» не нашлось ни одного позитивного отзыва про данное издание.
«Моему возмущению нет предела. Зачем выпускать эти газеты, чтобы мы жители почитали какая власть у нас хорошая. Лучше бы эти деньги на дело пустили!!! Дорог нет, живём как в помойке честное слово! Бесит!», — написал один из пользователей.
А вот политический эксперт «Кировский шептун» обратил внимание, что в своей газете Игорь Владимирович говорит, что Кировскую область знают «в основном по скандалам» и это, по его мнению, «неправильно».
«Вот какие скандалисты на Вятке-то живут. Сплошные скандалы! И единственное светлое пятно — наш солнцеликий Игорь Владимирович. Приехал и нам сразу стало, чем гордиться. Спасибо, отец родной», — иронично заметил эксперт.
Вятский наблюдатель напоминает, что многие скандалы в Кировской области как раз связаны с приходом новой команды в «серый дом». Например, назначение московского тусовщика и бизнесмена Андрея Менькина на ответственную должность в Дирекцию дорожного хозяйства. Или череда скандалов с «краснодарскими дорожниками».
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13 минут назад Татьяна
Гость
Как так можно воспитать своих детей, чтобы они ушли с ночевкой в гости к друзьям и не сказали родителям???!!!!
Когда у меня пропал сын-школьник на полдня, да еще ушел к реке, я его выпорола сильно, больше сюрпризов не было
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