В Кирове нашли двух пропавших школьниц

В Кирове всю ночь искали пропавших детей. По информации поискового отряда "Лиза Алерт", 13-летняя и 12-летняя девочки 10 апреля ушли из школы и пропали.

К поискам школьниц подключились полицейские и волонтеры. 11 апреля рано утром стало известно, что девочек нашли, с ними все хорошо - они живы и здоровы.

По уточненной информации, девочки не сказали никому из взрослых, куда они собираются пойти. Скорее всего, они были в гостях у кого-то из друзей.