В Кирове полицейские закрыли казино, которое было организовано в кафе

В Кирове полицейские закрыли казино, которое было организовано в кафе11 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи УМВД России по Кировской области
В помещении были столы для игры в покер, фишки и карты
В Кирове сотрудники правоохранительных органов закрыли казино. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.
Полицейские при поддержке бойцов СОБР Росгвардии пресекли нелегальную деятельность казино, которое было организовано в одном из кафе на улице Московской.
Игра в покер проходила в специально отведенном помещении кафе. Там были три специальных стола для игры в покер, несколько колод карт, игральные фишки общим номиналом более 350 000 условных единиц, мобильный, с которого делали СМС-рассылки игрокам, - рассказали в УМВД.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.
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11 апреля 2017, 12:57
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