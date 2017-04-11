Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурс от "Юркин парк" и "Мой Pro Город" Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Проверить штрафы Опрос: доставка газет
Тесты Доступно про авто Новостройки города Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Надо брать Доставка листовок
Главная Новости В Кирове полицейские закрыли казино, которое было организовано в кафе

В Кирове полицейские закрыли казино, которое было организовано в кафе

11 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи УМВД России по Кировской области
В помещении были столы для игры в покер, фишки и карты

В Кирове сотрудники правоохранительных органов закрыли казино. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Полицейские при поддержке бойцов СОБР Росгвардии пресекли нелегальную деятельность казино, которое было организовано в одном из кафе на улице Московской. 

Игра в покер проходила в специально отведенном помещении кафе. Там были три специальных стола для игры в покер, несколько колод карт, игральные фишки общим номиналом более 350 000 условных единиц, мобильный, с которого делали СМС-рассылки игрокам, - рассказали в УМВД.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка. 

Читайте также:

В поселке Кировской области закрывают единственный магазин

В Кирове жилой дом затопило талой водой

Комментарии 5

7 часов назад Алле,
люди,вы о чем???Статья так-то о казино.Все попутали со своей политикой!!!
Ответить
7 часов назад Горожанин
Алле,
люди,вы о чем???Статья так-то о казино.Все попутали со своей политикой!!!
это наркоман везде спамит, обиженный на жизнь
Ответить
6 часов назад Житель
Покер закрывают, а круглосуточные алкоточки процветают. Странно.
Ответить
4 часа назад Киров
А то ни кто не знал)))вон на перекрестке труда и ленина тоже типо интернет кафе)а в итогде онлайн автоматы)))
Ответить
3 часа назад Горожанин
Сдал проигравшийся клиент. Делайте ваши ставки, господа!
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

Таксист, с которым последний раз видели пропавшую кировчанку, сбежал из Москвы Посмотреть все

Редакция рекомендует

сегодня
Танцор брейк-данса: «Мой шестилетний сын участвовал в 30 танцевальных фестивалях» Читать
вчера
Самым сложным для кировчан в Тотальном диктанте оказалось слово "мороженое" Читать
вчера
15 фото самых дорогих квартир в Кирове, которые выставлены на продажу Читать
Посмотреть все

Полезно знать

05 апреля Наиболее частые заблуждения об инфекциях, передающихся половым путем
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!

Новости России и мира

сегодня
Росавиация может приостановить чартерные полеты в Турцию
09 апреля
Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков
05 апреля
Мария Гайдар стала советником президента Украины Петра Порошенко
04 апреля
Следственный комитет РФ опубликовал список погибших при теракте в Петербурге
04 апреля
МЧС опубликовало список пострадавших при взрыве в метро
Посмотреть все

Новости афиши

11 апреля 2017, 16:30
Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России
11 апреля 2017, 16:06
Топ бесплатных мероприятий этой недели в Кирове
11 апреля 2017, 10:12
Jah Khalib исполнит хиты из нового альбома на сцене Gaudi Hall
Посмотреть все

Полезно знать

05 апреля Наиболее частые заблуждения об инфекциях, передающихся половым путем
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!

#ЛицаГорода

27 8
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
25 2
День счастья в Кирове с газетой "Мой Pro Город"
31 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
16 10
Подборка из Instagram: 14 самых ярких и позитивных фото кировчан
31 21
Город в лицах: узнай себя и получи билеты в кино
12 0
11 фото из Instagram: как кировчанок поздравили с 8 Марта
29 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
Смотреть все Всего альбомов: 49
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru