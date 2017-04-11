В Кирове полицейские закрыли казино, которое было организовано в кафе

В Кирове сотрудники правоохранительных органов закрыли казино. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Полицейские при поддержке бойцов СОБР Росгвардии пресекли нелегальную деятельность казино, которое было организовано в одном из кафе на улице Московской.

Игра в покер проходила в специально отведенном помещении кафе. Там были три специальных стола для игры в покер, несколько колод карт, игральные фишки общим номиналом более 350 000 условных единиц, мобильный, с которого делали СМС-рассылки игрокам, - рассказали в УМВД.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.