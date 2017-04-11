Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурс от "Юркин парк" и "Мой Pro Город" Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Проверить штрафы Опрос: доставка газет
Тесты Доступно про авто Новостройки города Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Надо брать Доставка листовок
Главная Новости В Кирове очевидцы сфотографировали крысу-мутанта

В Кирове очевидцы сфотографировали крысу-мутанта

11 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото pikabu.ru/story/kryisyimutantyi_v_kirove_4971967
Специалисты пояснили, почему вредители оказались без передних лап

В Кирове очевидцы сделали фотографии крысы-мутанта, которая разгуливала по улицам. Фото выложили на развлекательном портале pikabu.ru.

На фото отчетливо видно, что у грызуна есть только две задние лапы. Автор фотографии утверждает, что грызуна земетили на Центральном рынке, однако руководство места торговли опровергло эту информацию.

По фото нельзя утверждать, что это Центральный рынок. Ни одной жалобы на крыс мы не получали. У нас заключен договор с областным центром дезинфекции, ежемесячно на нашей территории проводится  дератизация (уничтожение крыс). Последний раз специалисты были у нас 6 апреля, - объяснила Татьяна Юркина, заместитель директора по организации торговли на Центральном рынке.

Несмотря на то что автор фото заявляет о странной мутации грызуна без передних лап, кировский специалист по дезинсекции Дмитрий Шутов не удивился снимку. Мужчина объяснил, что это вполне обычное явление.

Такие мутации вполне возможны. Это может быть связано с экологией и пищей, да от многих факторов. Например, кто-то выкинул в мусор люминесцентные лампы, крыса побегала по ним, а затем у грызуна родились такие детеныши. Это уродство, как и у людей иногда бывают какие-то физические изъяны. Такие крысы не сенсация, я встречал их в жилых домах при работе, - объяснил Дмитрий Шутов.

Комментаторы в интернете уверены, что Киров с такими грызунами может прославиться, как прославилась Москва своим метрополитеном, где тоже обитают крысы-мутанты размером с небольшую кошку.

Читайте также:

Близкие рассказали, что могло случиться с пропавшей кировчанкой в Москве

Власти прокомментировали закрытие единственного магазина в поселке Кировской области

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

Возбуждено дело по статье "Убийство" после исчезновения кировчанки в Москве Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Самым сложным для кировчан в Тотальном диктанте оказалось слово "мороженое" Читать
вчера
15 фото самых дорогих квартир в Кирове, которые выставлены на продажу Читать
вчера
Внимание: газета «Мой Pro Город» и «Юркин Парк» объявляют суперконкурс Читать
Посмотреть все

Полезно знать

15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
05 апреля Наиболее частые заблуждения об инфекциях, передающихся половым путем
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет

Новости России и мира

09 апреля
Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков
05 апреля
Мария Гайдар стала советником президента Украины Петра Порошенко
04 апреля
Следственный комитет РФ опубликовал список погибших при теракте в Петербурге
04 апреля
МЧС опубликовало список пострадавших при взрыве в метро
03 апреля
Появилось фото предполагаемого виновника взрыва в Петербурге
Посмотреть все

Новости афиши

11 апреля 2017, 10:12
Jah Khalib исполнит хиты из нового альбома на сцене Gaudi Hall
10 апреля 2017, 16:57
Библионочь в Кирове-2017: звукоподражание лягушкам, ростометр и игры
08 апреля 2017, 11:50
Топ кино на выходные: "Время первых" и "Уйти красиво"
Посмотреть все

Полезно знать

15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
05 апреля Наиболее частые заблуждения об инфекциях, передающихся половым путем
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет

#ЛицаГорода

27 8
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
25 2
День счастья в Кирове с газетой "Мой Pro Город"
31 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
16 10
Подборка из Instagram: 14 самых ярких и позитивных фото кировчан
31 21
Город в лицах: узнай себя и получи билеты в кино
12 0
11 фото из Instagram: как кировчанок поздравили с 8 Марта
29 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
Смотреть все Всего альбомов: 49
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru