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Главная Новости В Кирове неизвестный украл в салоне связи 20 iPhone

В Кирове неизвестный украл в салоне связи 20 iPhone

11 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
Злоумышленник обокрал магазин в 5 утра

В понедельник, 10 апреля, неизвестный в Кирове украл из салона связи около 20 iPhone с разным дизайном. Об этом редакции сообщил источник, близкий к ситуации.

Собеседник рассказал нашему порталу о том, что неизвестный обокрал магазин около пяти утра. Он взломал дверь и проник внутрь магазина, сгреб гаджеты в сумку и скрылся. Приметы мужчины неизвестны.

В УМВД по Кировской области подтвердили, что злоумышленник похитил несколько телефонов известного мирового бренда, однако подробности не уточняются в интересах расследования.

Преступление совершено в одном из магазинов на улице Дерендяева около 4:30 утра. Количество похищенного и ущерб не уточняется. Злоумышленник пока не установлен, - рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Если вы стали очевидцем этого преступления или знаете, где может находиться злоумышленник, просьба сообщить об этом по телефону 02 или по номеру 102 с сотового телефона.

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Комментарии 4

6 часов назад Горожанин
не хило кто-то нагрелся
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3 часа назад Алексей
куплю айфон недорого
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3 часа назад Горожанин
А где была охрана? И была ли она?
Ответить
2 часа назад Горожанин
Горожанин
А где была охрана? И была ли она?
она в доле
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