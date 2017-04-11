В Кирове неизвестный украл в салоне связи 20 iPhone

В понедельник, 10 апреля, неизвестный в Кирове украл из салона связи около 20 iPhone с разным дизайном. Об этом редакции сообщил источник, близкий к ситуации.

Собеседник рассказал нашему порталу о том, что неизвестный обокрал магазин около пяти утра. Он взломал дверь и проник внутрь магазина, сгреб гаджеты в сумку и скрылся. Приметы мужчины неизвестны.

В УМВД по Кировской области подтвердили, что злоумышленник похитил несколько телефонов известного мирового бренда, однако подробности не уточняются в интересах расследования.

Преступление совершено в одном из магазинов на улице Дерендяева около 4:30 утра. Количество похищенного и ущерб не уточняется. Злоумышленник пока не установлен, - рассказали в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Если вы стали очевидцем этого преступления или знаете, где может находиться злоумышленник, просьба сообщить об этом по телефону 02 или по номеру 102 с сотового телефона.