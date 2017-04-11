В затопленном Кочуровском парке ребенок оказался по пояс в воде

Кировчанка сняла на видео, как ребенок, которому на вид не более 10 лет, переходит огромную лужу в Кочуровском парке у бассейна «Быстрица». Видео девушка выложила на YouTube.

На записи видно, что мальчик оказался в воде практически по пояс.

В Кирове начался купальный сезон. Мальчик полез за доской и одновременно искупался. После он очень сильно замерз, - сообщила Руслана, автор видео.

Стоит отметить, что Кочуровский парк топит ежегодно. И каждый год дети постоянно играют рядом с затопленным парком. К примеру, в прошлом году местные ребята там катались на автомобильных камерах.

Кочуровский парк — не единственное место, где каждую весну топит территорию. Кировчане жалуются на то, что из-за огромных луж невозможно пройти по многим дворам, тротуарам, подойти к транспорту на остановках.

Московская, 140, плывет. Как людям ходить? Как мамочкам с колясками ходить?

В этот год весь невывезенный снег будет таять во дворах, на дорогах! Ливневых стоков нет! Вот вам результат. Будет хуже!

О, родные пейзажи! Мамочкам резиновые сапоги в помощь и держитесь крепче за коляску! Никто вам не поможет, неужели за столько лет к этому морю не привыкли?

В администрации города пояснили, что в ситуации в затопленными дворами жильцам нужно обращаться в свою управляющую компанию.

Если жалобы касаются дорог, тротуаров или остановок общественного транспорта, необходимо звонить в единую диспетчерскую службу города Кирова по телефонам: 48-00-00 или 64-00-00, - прокомментировали в ведомстве. - Из ЕДДС информацию передадут в дирекцию дорожного хозяйства.

Напомним, в прошлом году мы писали, что воду из Кочуровского парка откачивали с помощью специальных насосов.

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