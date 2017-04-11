Увеличилось число авиарейсов по маршруту из Кирова в Москву

С 11 апреля аэропорт Победилово совместно с авиакомпанией "Руслайн" увеличивает количество рейсов по маршруту Киров – Москва – Киров. Об этом сообщили в областном правительстве.

К существующим добавляются вечерние рейсы из Москвы в Киров и утренние из Кирова в Москву на воздушных судах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Вылет из Кирова в Москву в 08:05, из Москвы в Киров в 22:45 ежедневно, кроме субботы.

Таким образом, из Кирова в Москву и в обратном направлении будут выполняться три рейса в день. По этим маршрутам работают авиакомпании "Саратовские авиалинии" и "Руслайн".

Цены на ближайший рейс, 12 апреля. Авиакомпания "Саратовские авиалинии":

Авиакомпания "Руслайн":