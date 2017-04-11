Увеличилось число авиарейсов по маршруту из Кирова в Москву

Увеличилось число авиарейсов по маршруту из Кирова в Москву11 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Авиарейсы будут выполняться ежедневно, кроме субботы
С 11 апреля аэропорт Победилово совместно с авиакомпанией "Руслайн" увеличивает количество рейсов по маршруту Киров – Москва – Киров. Об этом сообщили в областном правительстве.
К существующим добавляются вечерние рейсы из Москвы в Киров и утренние из Кирова в Москву на воздушных судах CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Вылет из Кирова в Москву в 08:05, из Москвы в Киров в 22:45 ежедневно, кроме субботы.
Таким образом, из Кирова в Москву и в обратном направлении будут выполняться три рейса в день. По этим маршрутам работают авиакомпании "Саратовские авиалинии" и "Руслайн".
Цены на ближайший рейс, 12 апреля. Авиакомпания "Саратовские авиалинии":
Авиакомпания "Руслайн":
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11 апреля 2017, 17:55
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