Таксист, с которым последний раз видели пропавшую кировчанку, сбежал из Москвы

Появились новые подробности в деле о загадочном исчезновении 29-летней уроженки Кировской области Елены Лейниеце. Таксист, в автомобиле которого обнаружили следы крови, уехал из Москвы. Об этом сообщает life.ru.

Таксист оказался уроженцем Таджикистана. После того, как к нему домой с обысками пришли оперативники уголовного розыска, он уехал из Москвы. Известно, что в Москве он работал в одной из самых популярных и известных федеральных служб такси, которая, кстати, не так давно появилась и в Кирове. Сейчас мужчина объявлен в розыск.

Напомним, Елена приехала в Москву в командировку. 18 марта она пошла на концерт в один из столичных клубов. 19 марта рано утром девушка уехала с Чистопрудного бульвара на автомобиле Mitsubishi Lancer. На следующий день коллеги не могли найти девушку.

Позднее полицейские нашли машину, но за рулем был отец подозреваемого. Он сказал, что тогда за рулем был его сын. Позднее правоохранительные органы выяснили, что сын мужчины работает в одной из федеральных служб такси. Однако сама Елена 19 марта не вызывала такси этой службы, она просто поймала машину по пути.

В салоне авто нашли следы крови, сейчас проводится экспертиза ДНК (кровь для анализа также взяли у мамы пропавшей девушки). Поиски Елены продолжаются.