Стало известно, сколько кировчан написали "Тотальный диктант" на "отлично"

8 апреля в ВятГУ прошла образовательная акция "Тотальный диктант-2017". Сейчас организаторы акции в Кирове - ВятГУ и газета "Мой Pro Город" подводят итоги.

Точно известно, что в акции приняли участие 614 человек. Среди участников были как дети (11-ти лет), так и пожилые люди, чей возраст достиг 80 лет. По отзывам многих участников акции, текст писателя Леонида Юзефовича был легким. В этом году 19 кировчан написали диктант на "отлично".

5 ответов на вопросы, которые чаще всего задают после диктанта:



Когда я могу узнать оценку?



С 11 апреля вы можете узнать свою оценку, заглянув (под своим кодовым словом) в личный кабинет на сайте "Тотального диктанта".



Когда я могу получить сертификат и свою работу?



С 12 апреля с 17.00 до 19.00 вы можете прийти по адресу: Московская, 36 (главный корпус ВятГУ). При себе иметь паспорт или другой документ, подтверждающий вашу личность.



Как выставляются оценки?



Если вы зарегистрировались на сайте, то у вас будет две оценки: от проверяющего филолога на самой работе; вторая оценка вам выставляется автоматизировано (вы ее узнаете, зайдя в свой личный кабинет).



Что будет с моими персональными данными?



Ваши оценки, а также персональные данные не разглашаются.



Если у вас возникнут вопросы, то пишите в паблик "Тотальный диктант в Кирове" или звоните по телефонам: 8-982-389-24-13 (Мария), 8-951-349-85-73 (Игорь).