"Бессмертный полк" в Кирове: адреса и телефоны куда обращаться за билетом

Ежегодно 9 Мая "Бессмертный полк" принимает участие в торжественном параде, посвященном Победе в Великой отечественной войне, на Театральной площади.

Пригласительный билет на это мероприятие можно получить с 17 по 28 апреля в МФЦ.

Штендеры с фотографиями ветеранов участники акции могут изготовить самостоятельно. В таком случае рекомендуется использовать формат фотографии не меньше А4, на древке, предусмотреть защиту фотографии от непогоды. В МФЦ можно обработать оригиналы фотографий ветеранов, организовать печать цифровой копии формата А4, заламинировать ее.

В случае, если вы изготавливаете штендер самостоятельно (в том числе участники акции "Бессмертный полк" прошлых лет), то обратитесь в МФЦ, предъявите готовый штендер с фотографией ветерана, предоставьте имеющиеся сведения о ветеране для занесения в единую информационную базу, получите пригласительный билет.

При обращении в МФЦ нужно предъявить паспорт, транспарант с фотографией ветерана или оригинал фотографии ветерана.

По вопросам изготовления ламинированных фотографий обращаться:

КОГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (МФЦ), телефон: 8 800 707 43 43

По вопросам организации акции обращаться:

Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова, телефон 54-77-57, 54-78-02

Адреса и график работы МФЦ

Территориальный отдел МФЦ по Ленинскому району: Киров, улица Калинина, 2.

Понедельник: 08.00 - 19.00 Вторник: 08.00 - 20.00

Среда: 08.00 - 19.00

Четверг: 08.00 - 19.00

Пятница: 10.00 - 19.00

Суббота: 08.00 – 15.00

без перерыва на обед

Воскресенье - выходной день

Территориальный отдел МФЦ по Ленинскому району города Кирова №2: улица Упита, 13

Понедельник: 08.00 - 19.00

Вторник: 08.00 - 20.00

Среда: 08.00 - 19.00

Четверг: 08.00 - 19.00

Пятница: 10.00 - 19.00

Суббота: 08.00 – 15.00

без перерыва на обед

Воскресенье - выходной день



Территориальный отдел МФЦ по Ленинскому району города Кирова №2 (Лянгасово): улица Ленина, 10

Понедельник: 08.00 - 19.00

Вторник: 08.00 - 20.00

Среда: 08.00 - 19.00

Четверг: 08.00 - 19.00

Пятница: 10.00 - 19.00

Суббота: 08.00 – 15.00

без перерыва на обед

Воскресенье - выходной день



Территориальный отдел МФЦ по Нововятскому району города Кирова: Нововятский район, улица Советская, 12.

Понедельник: 08.00 - 19.00

Вторник: 08.00 - 20.00

Среда: 08.00 - 19.00

Четверг: 08.00 - 19.00

Пятница: 10.00 - 19.00

Суббота: 08.00 – 15.00

без перерыва на обед

Воскресенье - выходной день



Территориальный отдел МФЦ по Октябрьскому району города Кирова: улица Захватаева, 21а.

Понедельник: 08.00 - 19.00

Вторник: 08.00 - 20.00

Среда: 08.00 - 19.00

Четверг: 08.00 - 19.00

Пятница: 10.00 - 19.00

Суббота: 08.00 – 15.00

без перерыва на обед

Воскресенье - выходной день



Территориальный отдел МФЦ по Первомайскому району города Кирова: улица Карла Маркса, 54

Понедельник: 08.00 - 19.00

Вторник: 08.00 - 20.00

Среда: 08.00 - 19.00

Четверг: 08.00 - 19.00

Пятница: 10.00 - 19.00

Суббота: 08.00 – 15.00

без перерыва на обед

Воскресенье - выходной день.