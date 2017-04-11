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Главная Новости "Бессмертный полк" в Кирове: адреса и телефоны куда обращаться за билетом

"Бессмертный полк" в Кирове: адреса и телефоны куда обращаться за билетом

11 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Пригласительный билет можно получить с 17 по 28 апреля в МФЦ

Ежегодно 9 Мая "Бессмертный полк" принимает участие в торжественном параде, посвященном Победе в Великой отечественной войне, на Театральной площади. 

Пригласительный билет на это мероприятие можно получить с 17 по 28 апреля в МФЦ

Штендеры с фотографиями ветеранов участники акции могут изготовить самостоятельно. В таком случае рекомендуется использовать формат фотографии не меньше А4, на древке, предусмотреть защиту фотографии от непогоды. В МФЦ можно обработать оригиналы фотографий ветеранов, организовать печать цифровой копии формата А4, заламинировать ее. 

В случае, если вы изготавливаете штендер самостоятельно (в том числе участники акции "Бессмертный полк" прошлых лет), то обратитесь в МФЦ, предъявите готовый штендер с фотографией ветерана, предоставьте имеющиеся сведения о ветеране для занесения в единую информационную базу, получите пригласительный билет.

При обращении в МФЦ нужно предъявить паспорт, транспарант с фотографией ветерана или оригинал фотографии ветерана. 

По вопросам изготовления ламинированных фотографий обращаться: 

КОГАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (МФЦ), телефон: 8 800 707 43 43 

По вопросам организации акции обращаться: 

Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова, телефон 54-77-57, 54-78-02 

Адреса и график работы МФЦ 

Территориальный отдел МФЦ по Ленинскому району:  Киров, улица Калинина, 2.

Понедельник: 08.00 - 19.00  Вторник: 08.00 - 20.00 
Среда: 08.00 - 19.00 
Четверг: 08.00 - 19.00 
Пятница: 10.00 - 19.00 
Суббота: 08.00 – 15.00 
без перерыва на обед 
Воскресенье - выходной день 

Территориальный отдел МФЦ по Ленинскому району города Кирова №2: улица Упита, 13

Понедельник: 08.00 - 19.00 
Вторник: 08.00 - 20.00 
Среда: 08.00 - 19.00 
Четверг: 08.00 - 19.00 
Пятница: 10.00 - 19.00 
Суббота: 08.00 – 15.00 
без перерыва на обед 
Воскресенье - выходной день 


Территориальный отдел МФЦ по Ленинскому району города Кирова №2 (Лянгасово): улица Ленина, 10

Понедельник: 08.00 - 19.00 
Вторник: 08.00 - 20.00 
Среда: 08.00 - 19.00 
Четверг: 08.00 - 19.00 
Пятница: 10.00 - 19.00 
Суббота: 08.00 – 15.00 
без перерыва на обед 
Воскресенье - выходной день 


Территориальный отдел МФЦ по Нововятскому району города Кирова: Нововятский район, улица Советская, 12. 

Понедельник: 08.00 - 19.00 
Вторник: 08.00 - 20.00 
Среда: 08.00 - 19.00 
Четверг: 08.00 - 19.00 
Пятница: 10.00 - 19.00 
Суббота: 08.00 – 15.00 
без перерыва на обед 
Воскресенье - выходной день 


Территориальный отдел МФЦ по Октябрьскому району города Кирова: улица Захватаева, 21а.

Понедельник: 08.00 - 19.00
Вторник: 08.00 - 20.00 
Среда: 08.00 - 19.00 
Четверг: 08.00 - 19.00 
Пятница: 10.00 - 19.00 
Суббота: 08.00 – 15.00 
без перерыва на обед 
Воскресенье - выходной день 


Территориальный отдел МФЦ по Первомайскому району города Кирова: улица Карла Маркса, 54

Понедельник: 08.00 - 19.00 
Вторник: 08.00 - 20.00 
Среда: 08.00 - 19.00 
Четверг: 08.00 - 19.00 
Пятница: 10.00 - 19.00 
Суббота: 08.00 – 15.00 
без перерыва на обед 
Воскресенье - выходной день.

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Комментарии 4

43 минуты назад психиатр
Сумасшедший дом на выгуле
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41 минуту назад займитесь настоящим
хватит некрофильствовать
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37 минут назад весь мир живет и радуется
а нам и гордиться нечем ,кроме того ,что было 70 лет назад
Клининические отклонения-паранойя настоящая
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12 минут назад Наклонская
Мне пожалуйста портрет царя Николая второго самых больших размеров.
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