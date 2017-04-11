В мае в Кирове откроется новый торговый центр

В мае в Кирове откроется новый торговый центр11 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
bnkirov.ru
Магазин откроется уже в мае
Торговый центр на улице Маршала Конева, 1, который был закрыт некоторое время, готовится к ребрендингу и открытию в мае 2017 года. Об этом сообщает портал gorodkirov.ru.
Сейчас в здании продолжаются строительные работы. В торговом центре будут три этажа, в том числе цокольный этаж. Площади торговых точек – от 30 до 700 квадратных метров.
В цокольном этаже будут продавать хозтовары и строительные материалы, на первом этаже откроют продуктовый магазин, магазин парфюмерии и косметики, магазин сотовой связи. На втором этаже будут располагаться магазины одежды и обуви.
Напомним, торговый центр «Лидер» по адресу: Маршала Конева, 1, закрыли в 2011 году. На его месте появились продуктовый магазин и магазин спорттоваров.
Комментарии 9
Будет вам еда, но не знаем когда.
Программа введения продовольственных карточек малоимущим пробуксовывает.
Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил на прошлой неделе, что в бюджете страны нет денег, чтобы начать запланированную на 2017 год программу продовольственной помощи малообеспеченным гражданам. Речь идет о введении специальных карт, по которым малоимущие могли бы покупать дешевле отечественные товары. В то же время вице-премьер уточнил, что федеральная власть не против, если «отдельные регионы, муниципалитеты будут это потихоньку делать».
Заявление Аркадия Дворковича о том, что денег в бюджете на программу нет и ее могут реализовать регионы и даже муниципалитеты, говорит о том, что власти нашли «крайнего», который будет отвечать за помощь малоимущим. Однако если федеральный центр не в состоянии потянуть это финансовое бремя, то о регионах говорить нечего. Это могут себе позволить только регионы-доноры, и то в очень ограниченном объеме.
На фото: Малоимущие с плакатом «Нищий беднее не будет»
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