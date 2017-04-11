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В мае в Кирове откроется новый торговый центр

11 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
bnkirov.ru
Магазин откроется уже в мае

Торговый центр на улице Маршала Конева, 1, который был закрыт некоторое время, готовится к ребрендингу и открытию в мае 2017 года. Об этом сообщает портал gorodkirov.ru.

Сейчас в здании продолжаются строительные работы. В торговом центре будут три этажа, в том числе цокольный этаж. Площади торговых точек – от 30 до 700 квадратных метров.

В цокольном этаже будут продавать хозтовары и строительные материалы, на первом этаже откроют продуктовый магазин, магазин парфюмерии и косметики, магазин сотовой связи. На втором этаже будут располагаться магазины одежды и обуви.

Напомним, торговый центр «Лидер» по адресу: Маршала Конева, 1, закрыли в 2011 году. На его месте появились продуктовый магазин и магазин спорттоваров.

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Комментарии 9

5 часов назад гостья
Лучше бы с такой скоростью детские сады строили. О детях совершенно не думают. Домов да ТЦ понастроили
Ответить
5 часов назад Я
Одни банки да торговые центры... дармоеды
Ответить
4 часа назад Горожанин
«Общая газета» от 07.04.2017г.
Будет вам еда, но не знаем когда.
Программа введения продовольственных карточек малоимущим пробуксовывает.
Вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил на прошлой неделе, что в бюджете страны нет денег, чтобы начать запланированную на 2017 год программу продовольственной помощи малообеспеченным гражданам. Речь идет о введении специальных карт, по которым малоимущие могли бы покупать дешевле отечественные товары. В то же время вице-премьер уточнил, что федеральная власть не против, если «отдельные регионы, муниципалитеты будут это потихоньку делать».
Заявление Аркадия Дворковича о том, что денег в бюджете на программу нет и ее могут реализовать регионы и даже муниципалитеты, говорит о том, что власти нашли «крайнего», который будет отвечать за помощь малоимущим. Однако если федеральный центр не в состоянии потянуть это финансовое бремя, то о регионах говорить нечего. Это могут себе позволить только регионы-доноры, и то в очень ограниченном объеме.
На фото: Малоимущие с плакатом «Нищий беднее не будет»
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4 часа назад Горожанин
Не удивлюсь, если все эти торговые центры при едросах переориентируются в рынки для менял, куда пойдут бедные и будут менять мало-мальски ценное на продукты, или дешевый ширпотреб. В торговых центрах покупателей практически нет, большинство глазеет на красивые вещи, как в музее.
Ответить
4 часа назад Горожанин
Горожанин
Не удивлюсь, если все эти торговые центры при едросах переориентируются в рынки для менял, куда пойдут бедные и будут менять мало-мальски ценное на продукты, или дешевый ширпотреб. В торговых центрах покупателей практически нет, большинство глазеет на красивые вещи, как в музее.
Достали уже едросы едросы скажите кого заместо них поставить ?
Ответить
3 часа назад Горожанин
гостья
Лучше бы с такой скоростью детские сады строили. О детях совершенно не думают. Домов да ТЦ понастроили
Найди спонсора и он тебе построит садик и школу.
Ответить
3 часа назад Горожанин
Горожанин
Достали уже едросы едросы скажите кого заместо них поставить ?
Так это ты все решаешь?!
Ответить
2 часа назад bronislav
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час назад Алекс
Да сколько же вы будете стараться на халяву жить бедные немощные пенсионеры все на похороны откладываете не как накопить не можете а когда приходят разводилы сотни тысяч уносят у вас когда же вы уже успокоитесь
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