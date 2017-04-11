В мае в Кирове откроется новый торговый центр

Торговый центр на улице Маршала Конева, 1, который был закрыт некоторое время, готовится к ребрендингу и открытию в мае 2017 года. Об этом сообщает портал gorodkirov.ru.

Сейчас в здании продолжаются строительные работы. В торговом центре будут три этажа, в том числе цокольный этаж. Площади торговых точек – от 30 до 700 квадратных метров.

В цокольном этаже будут продавать хозтовары и строительные материалы, на первом этаже откроют продуктовый магазин, магазин парфюмерии и косметики, магазин сотовой связи. На втором этаже будут располагаться магазины одежды и обуви.

Напомним, торговый центр «Лидер» по адресу: Маршала Конева, 1, закрыли в 2011 году. На его месте появились продуктовый магазин и магазин спорттоваров.