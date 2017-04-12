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Главная Новости Кировчанин заказал избить своих знакомых за 65 000 рублей: один человек погиб

Кировчанин заказал избить своих знакомых за 65 000 рублей: один человек погиб

12 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
из архива progorod
Один из пострадавших умер

Закончено расследование дела, которое было возбуждено в отношении четырех мужчин. В зависимости от роли каждого они обвиняются по следующим статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Незаконное проникновение в жилище с применением насилия". Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области. 

Все произошло в июле 2016 года. 51-летний житель села Новотроицкое Шабалинского района позвонил своему приятелю - жителю Нижегородской области - и попросил найти парней, которые за деньги согласились бы избить его знакомых из села Черновское. Мужчина сказал, что нередко конфликтовал с мужчинами, он хотел наказать их и заставить уехать из этого села. 

Знакомый согласился и нашел двоих парней. Ими оказались жители Нижегородской области, которые в прошлом занимались единоборствами. 

27 июля 2016 года около полуночи организатор преступления на своей машине повез молодых людей в село Черновское к дому, в котором жили его знакомые. Парни забрались в дом и избили 36-летнего мужчину и его 41-летнего брата, который умер от травм. 

После произошедшего парни получили вознаграждение 65 000 рублей, а потом уехали на авто.

Следователям быстро удалось найти всех подозреваемых. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.

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Комментарии 1

час назад Горожанин
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P.S. С Днем космонавтики!
Победа будет за нами!!!
На фото: кадр из фильма
"Москва - Кассиопея"
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