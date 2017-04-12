Кировчанин заказал избить своих знакомых за 65 000 рублей: один человек погиб

Закончено расследование дела, которое было возбуждено в отношении четырех мужчин. В зависимости от роли каждого они обвиняются по следующим статьям "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Незаконное проникновение в жилище с применением насилия". Об этом рассказали в Следственном комитете РФ по Кировской области.

Все произошло в июле 2016 года. 51-летний житель села Новотроицкое Шабалинского района позвонил своему приятелю - жителю Нижегородской области - и попросил найти парней, которые за деньги согласились бы избить его знакомых из села Черновское. Мужчина сказал, что нередко конфликтовал с мужчинами, он хотел наказать их и заставить уехать из этого села.

Знакомый согласился и нашел двоих парней. Ими оказались жители Нижегородской области, которые в прошлом занимались единоборствами.

27 июля 2016 года около полуночи организатор преступления на своей машине повез молодых людей в село Черновское к дому, в котором жили его знакомые. Парни забрались в дом и избили 36-летнего мужчину и его 41-летнего брата, который умер от травм.

После произошедшего парни получили вознаграждение 65 000 рублей, а потом уехали на авто.

Следователям быстро удалось найти всех подозреваемых. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд.