Специалисты рассказали, из каких родников в Кирове не стоит пить воду

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кировской области рассказали, из каких родников в городе лучше не пить воду.

По результатам проверки, за первый квартал 2017 года качество воды в роднике Трифонова монастыря не соответствует нормативам по микробиологическим показателям - обнаружены колифаги, что свидетельствует о вирусном загрязнении воды, а также по санитарно-химическим показателям - в воде превышено содержание нитратов, кремния.

В роднике у Диорамы в парке имени Кирова качество воды соответствует по санитарно-химическим показателям и не соответствует по микробиологическим показателям.

В роднике микрорайона Филейка у нового моста качество воды соответствует нормативам по микробиологическим показателям, из санитарно-химических показателей отмечается превышение по содержанию кремния.

Специалисты предупреждают, что употребление воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, опасно для здоровья.