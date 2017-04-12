Специалисты рассказали, из каких родников в Кирове не стоит пить воду

Специалисты рассказали, из каких родников в Кирове не стоит пить воду12 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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Употребление такой воды опасно для здоровья
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кировской области рассказали, из каких родников в городе лучше не пить воду.
По результатам проверки, за первый квартал 2017 года качество воды в роднике Трифонова монастыря не соответствует нормативам по микробиологическим показателям - обнаружены колифаги, что свидетельствует о вирусном загрязнении воды, а также по санитарно-химическим показателям - в воде превышено содержание нитратов, кремния.
В роднике у Диорамы в парке имени Кирова качество воды соответствует по санитарно-химическим показателям и не соответствует по микробиологическим показателям.
В роднике микрорайона Филейка у нового моста качество воды соответствует нормативам по микробиологическим показателям, из санитарно-химических показателей отмечается превышение по содержанию кремния.
Специалисты предупреждают, что употребление воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, опасно для здоровья.
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12 апреля 2017, 15:18
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