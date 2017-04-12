В пруду у цирка в Кирове вновь искупался смельчак

В очередной раз кировчане стали очевидцем, как в непригодном для купания пруду у цирка поплавал человек. Фото очевидцы выложили в социальных сетях.

Пловца очевидцы заметили во время прогулки в парке. Пользователи поиронизировали над экстремалом, который в теплый день решил окунуться в прохладную воду.

Гуляем у цирка, кормим уточек, слышу что-то булькает, думаю утка , поворачиваю голову, а там такая картина: ноги, смотрю внимательнее, женщина купается в пруду и ныряет, - рассказывает очевидец.

Кировчане засомневались, кто сфотографирован на фото мужчина или женщина. Также, пользователи в интернете предположили, что могло заставить человека зайти в грязный пруд.

Возможно, в карты проиграла. Опять воды на Филейке нет? Моется? Правильно делает женщина. Дома за воду платить надо, а тут вон как хорошо, а главное, бесплатно. Видели не один раз, как там купаться ходит женщина и мужчина, - поделились пользователи.

Напомним, в Управлении Роспотребнадзора объясняли, что купаться в пруду не желательно и его вовсе не считают местом общегородского плавания. Воду в нем на анализ специалисты управления никогда не брали. Более того, у этого водоема стоит знак «Купание запрещено».