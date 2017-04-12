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Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста Никите Белых

12 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
kremlin.ru
Адвокаты просили у суда изменить меру пресечения на домашний арест

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Никиты Белых и признал продление ареста законным. Апелляционную жалобу защиты экс-губернатора Кировской области не удовлетворили. Об этом сообщает tass.ru

Адвокаты просили у суда изменить меру пресечения на домашний арест, прикрепив к материалам справки о состоянии здоровья их подзащитного. Однако решение о продлении срока ареста до 24 июня было оставлено без изменения. 

Напомним, что Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве на получении взятки в 400 тысяч евро. Об этом официально сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Подробности в нашем материале.

  • 29 июня арестованный губернатор Кировской области объявил голодовку. Связано такое решение с тем, что к нему в СИЗО не пускают его бывшую супругу и брата. 
  • Адвокаты Никиты Белых отмечают, что из-за голодовки у губернатора ухудшилось состояние здоровья. 20 июля стало известно, что губернатор Кировской области прекратил голодовку
  • 8 июля на сайте Кремля был опубликован приказ об отстранении Никиты Белых от должности губернатора Кировской области.
  • Позднее Басманный суд Москвы продлил до 24 декабря арест бывшего губернатора Кировской области.
  • 12 октября Мосгорсуд снял арест с имущества Никиты Белых и его экс-супруги. 
  • 18 октября появилась официальная информация о том, что следователь разрешил Никите Белых и его избраннице Екатерине Рейферт сыграть свадьбу в СИЗО. 
  • Суд продлил арест Никиты Белых до 24 марта 2017 года. 
  • Следователь не разрешил Екатерине Рейферт встретиться в СИЗО с Никитой Белых. Это было расценено невестой политика как запрет на заключение брака. Позднее появилось и обоснование такого запрета - Екатерина проходит по делу в качестве свидетеля.  
  • 22 марта 2017 года суд продлил срок ареста Никите Белых еще на три месяца - до 24 июня.
  • Также 22 марта стало известно о том, что на Никиту Белых завели еще одно уголовное дело за получение взятки в 200 000 евро.
  • 29 марта стало известно, что расследование уголовных дел, которые были возбуждены в отношении Белых, завершено. 

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Комментарии 1

16 минут назад Горожанин
Не помог Никитке боженька.А ведь он в него сильно-пресильно уверовал.Даже часовенку хотел построить. Кто кого обманул?
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