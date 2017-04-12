Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста Никите Белых

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Никиты Белых и признал продление ареста законным. Апелляционную жалобу защиты экс-губернатора Кировской области не удовлетворили. Об этом сообщает tass.ru.

Адвокаты просили у суда изменить меру пресечения на домашний арест, прикрепив к материалам справки о состоянии здоровья их подзащитного. Однако решение о продлении срока ареста до 24 июня было оставлено без изменения.

Напомним, что Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве на получении взятки в 400 тысяч евро. Об этом официально сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Подробности в нашем материале.