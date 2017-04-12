Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста Никите Белых

Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста Никите Белых12 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
kremlin.ru
Адвокаты просили у суда изменить меру пресечения на домашний арест
Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Никиты Белых и признал продление ареста законным. Апелляционную жалобу защиты экс-губернатора Кировской области не удовлетворили. Об этом сообщает tass.ru.
Адвокаты просили у суда изменить меру пресечения на домашний арест, прикрепив к материалам справки о состоянии здоровья их подзащитного. Однако решение о продлении срока ареста до 24 июня было оставлено без изменения.
Напомним, что Никиту Белых задержали 24 июня 2016 года в Москве на получении взятки в 400 тысяч евро. Об этом официально сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Подробности в нашем материале.
- 29 июня арестованный губернатор Кировской области объявил голодовку. Связано такое решение с тем, что к нему в СИЗО не пускают его бывшую супругу и брата.
- Адвокаты Никиты Белых отмечают, что из-за голодовки у губернатора ухудшилось состояние здоровья. 20 июля стало известно, что губернатор Кировской области прекратил голодовку.
- 8 июля на сайте Кремля был опубликован приказ об отстранении Никиты Белых от должности губернатора Кировской области.
- Позднее Басманный суд Москвы продлил до 24 декабря арест бывшего губернатора Кировской области.
- 12 октября Мосгорсуд снял арест с имущества Никиты Белых и его экс-супруги.
- 18 октября появилась официальная информация о том, что следователь разрешил Никите Белых и его избраннице Екатерине Рейферт сыграть свадьбу в СИЗО.
- Суд продлил арест Никиты Белых до 24 марта 2017 года.
- Следователь не разрешил Екатерине Рейферт встретиться в СИЗО с Никитой Белых. Это было расценено невестой политика как запрет на заключение брака. Позднее появилось и обоснование такого запрета - Екатерина проходит по делу в качестве свидетеля.
- 22 марта 2017 года суд продлил срок ареста Никите Белых еще на три месяца - до 24 июня.
- Также 22 марта стало известно о том, что на Никиту Белых завели еще одно уголовное дело за получение взятки в 200 000 евро.
- 29 марта стало известно, что расследование уголовных дел, которые были возбуждены в отношении Белых, завершено.
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