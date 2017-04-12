Подрядчиков оштрафовали за ремонт здания музея Васнецовых

Подрядная организация выплатит штраф за некачественные ремонтные работы фасада старого здания музея Васнецовых. Об этом сообщили в министерстве культуры Кировской области.

Дело в том, что наш постоянный читатель Юрий Морданов заметил странные темные пятна на недавно отреставрированном фасаде старого здания художественного музея на Карла Маркса. Юрий предположил, что рабочие допустили ошибки во время ремонта. Эту догадку подтвердили в министерстве культуры.

По состоянию на 10 апреля 2017 года с подрядной организации взыскана неустойка в размере 445 386, 36 рублей. Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия не осуществлена. Подрядной организацией устраняются недостатки, выявленные во время прошлой приемки выполненных работ. Других недочетов, кроме проблем с фасадом, подрядной организацией не допущено, - пояснили порталу в министерстве культуры Кировской области.

Подрядная организация проведет работы по устранению дефектов после полной просушки фасадов.

Напомним, изначально на первый этап реконструкции старого здания музея выделено 17 миллионов рублей. Позже появилась информация о том, что эти работы дополнительно выделили еще 6 миллионов.