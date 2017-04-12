В Кировской области возле вокзала нашли мужчину, потерявшего память

Мужчину обнаружили на вокзале, он ничего не помнит о себе
В Кировской области возле вокзала нашли мужчину, потерявшего память12 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
vk.com/lizaalert_kirov
В Котельниче нашли мужчину, который потерял память. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".
11 апреля в районе железнодорожного вокзала Котельнич-1 найден мужчина. Одет аккуратно. На вокзал пришел со стороны города. О себе не помнит ничего. Сейчас разыскиваются его родственники или знакомые, которые смогли бы опознать мужчину.
Приметы найденного мужчины:
- рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы средней длины, темные с проседью усы и борода;
- был одет в черную болоньевую куртку, черные джинсы, черный свитер, черные ботинки;
- особые приметы - многочисленные татуировки на руках и теле.
Если вы знаете этого мужчину, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).
Поделись новостью с друзьями
Следующая новость
12 апреля 2017, 16:23
Комментарии 1
Поделись комментариями