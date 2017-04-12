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В Кировской области возле вокзала нашли мужчину, потерявшего память

12 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
vk.com/lizaalert_kirov
Мужчину обнаружили на вокзале, он ничего не помнит о себе

В Котельниче нашли мужчину, который потерял память. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров"

11 апреля в районе железнодорожного вокзала Котельнич-1 найден мужчина. Одет аккуратно. На вокзал пришел со стороны города. О себе не помнит ничего. Сейчас разыскиваются его родственники или знакомые, которые смогли бы опознать мужчину. 

Приметы найденного мужчины: 

  • рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы средней длины, темные с проседью усы и борода;
  • был одет в черную болоньевую куртку, черные джинсы, черный свитер, черные ботинки;
  • особые приметы - многочисленные татуировки на руках и теле. 

Если вы знаете этого мужчину, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102). 

 

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Комментарии 1

14 минут назад Горожанин
Повезло мужику!Все с чистого листа.
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