В Кировской области возле вокзала нашли мужчину, потерявшего память

В Котельниче нашли мужчину, который потерял память. Об этом рассказали активисты поискового отряда "Лиза Алерт Киров".

11 апреля в районе железнодорожного вокзала Котельнич-1 найден мужчина. Одет аккуратно. На вокзал пришел со стороны города. О себе не помнит ничего. Сейчас разыскиваются его родственники или знакомые, которые смогли бы опознать мужчину.

Приметы найденного мужчины:

рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы средней длины, темные с проседью усы и борода;

был одет в черную болоньевую куртку, черные джинсы, черный свитер, черные ботинки;

особые приметы - многочисленные татуировки на руках и теле.

Если вы знаете этого мужчину, то сообщите об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 (бесплатно по РФ) или 02 (102).