В администрации прокомментировали фото из Кирова, опубликованное в "Лепре" и "Лентаче"

11 апреля в одном из самых популярных пабликов "ВКонтакте" появилась фотография, сделанная в Кирове.

За несколько часов пост набрал тысячи лайков и репостов. Патриотичный баннер и тотальная разруха на фото сделали свое дело, вот некоторые из комментариев под постом:

В паблике "Настоящий Лентач" подписчики кидали в комментарии мемы.

Алексей Пестов кинул, например, такую фотожабу:

Мем от Виты Михневич:

Фото было сделано у школы № 65 в Нововятском районе. Пройти к зданию можно только по деревянным поддонам.

Подобная ситуация складывается уже не первый раз. И администрация школы, и городской департамент образования неоднократно обращались в территориальное управление по Нововятскому району с просьбой принять меры. Однако вопрос не решался.

12 апреля глава администрации города Александр Перескоков поручил управлению благоустройства и транспорта, а также "Дирекции дорожного хозяйства" выехать на место и решить проблему. К школе также были направлены спецмашины с водооткачивающими насосами. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Однако специалисты отметили, что использование насосов не даст эффекта, так как здание школы расположено во впадине, и талая вода стекает именно на школьный двор. Ситуацию осложняет то, что ливневая канализация хоть и находится рядом со школой, но не в зоне подтопления.

Руководитель "Дирекции дорожного хозяйства" Андрей Менькин сказал, что рядом со школой сделают водоотводные каналы в грунте. Окончательное решение можно будет принять только после того, как территория просохнет и ее смогут тщательно обследовать.