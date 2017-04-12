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В Кирове ищут пропавшую 17-летнюю девушку

12 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
УМВД России по Кировской области
Елизавета исчезла 11 апреля

В Кирове разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области. 

Елизавета Герасимова 11 апреля 2017 года около 12 часов ушла из дома и исчезла. 

Приметы пропавшей:

  • на вид 19 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы каштановые до плеч, глаза голубые, яркие темно-коричневые брови;
  • была одета в кожаную куртку-косуху, темные джинсы, с собой взяла рюкзак с космическим рисунком.

Если вы знаете, где сейчас находится девушка, то сообщите об этом по телефонам: 589-227, 589-673, 735-725, 02 или 102.

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Комментарии 6

2 часа назад Критик
Она ж уже пропадала,может стоит прекратить блядуху терять?
Ответить
час назад Горожанин
Критик
Она ж уже пропадала,может стоит прекратить блядуху терять?
тебе откуда знать? с ней куралесил
Ответить
час назад bronislav
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41 минуту назад алекс
Горожанин
тебе откуда знать? с ней куралесил
нет!!! она ушла зечет перездавать!!!! не гоните волну на эту...!!!!
Ответить
23 минуты назад АФОНЯ
Набухается, накувыркается, вернется.
Ответить
14 минут назад Офицер
В Кирове разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку Приметы пропавшей: на вид 19 лет.
-------------------
В 17 лет выглядит на 19, в 20 она будет выглядеть на ту, которой за 30 ?
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