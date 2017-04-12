В Кирове ищут пропавшую 17-летнюю девушку

В Кирове разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

Елизавета Герасимова 11 апреля 2017 года около 12 часов ушла из дома и исчезла.

Приметы пропавшей:

на вид 19 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы каштановые до плеч, глаза голубые, яркие темно-коричневые брови;

была одета в кожаную куртку-косуху, темные джинсы, с собой взяла рюкзак с космическим рисунком.

Если вы знаете, где сейчас находится девушка, то сообщите об этом по телефонам: 589-227, 589-673, 735-725, 02 или 102.