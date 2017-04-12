В Кирове ищут пропавшую 17-летнюю девушку

Елизавета исчезла 11 апреля
В Кирове ищут пропавшую 17-летнюю девушку12 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
УМВД России по Кировской области
В Кирове разыскивают пропавшую 17-летнюю девушку. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.
Елизавета Герасимова 11 апреля 2017 года около 12 часов ушла из дома и исчезла.
Приметы пропавшей:
- на вид 19 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы каштановые до плеч, глаза голубые, яркие темно-коричневые брови;
- была одета в кожаную куртку-косуху, темные джинсы, с собой взяла рюкзак с космическим рисунком.
Если вы знаете, где сейчас находится девушка, то сообщите об этом по телефонам: 589-227, 589-673, 735-725, 02 или 102.
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12 апреля 2017, 20:01
Комментарии 6
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В 17 лет выглядит на 19, в 20 она будет выглядеть на ту, которой за 30 ?
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