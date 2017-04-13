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По Первому каналу показали сюжет о кировчанке, 12 лет прожившей в сундуке

13 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 12+
esoreiter.ru, скриншоты видеозаписи youtube.com
Марию нашли, когда умерла ее мама

12 апреля по Первому каналу показали очередной выпуск передачи "Мужское/Женское". Выпуск был посвящен детям-маугли. 

На передаче рассказали и о жительнице Кировской области Марии Михалициной, которая с рождения и до 12 лет прожила в сундуке. Девочку обнаружили, когда ее мама умерла. 

На съемки передачи приехала врач интерната, в котором сейчас живет Мария. Валентина Рожина рассказала, что Марию нашли в 1989 году в доме. Девочка сидела на печке, а тело ее мамы находилось рядом со столом. 

Мама Маши, по словам жителей села Александровское Даровского района, была странной женщиной. Она работала дояркой. Мало с кем общалась, была очень замкнутой. От дома, где нашли тело матери и саму Машу, сейчас уже ничего не осталось. Но в интернете есть кадры из этого дома, где нашли девочку:

Сначала 12-летняя Маша ни с кем не общалась. Когда с ней разговаривали, она отворачивалась или закрывалась чем-нибудь. После того, как девочку поместили в интернат, она потихоньку перестала бояться других людей и стала с ними общаться. 

По словам Валентины, Маша никогда не делится воспоминаниями о своем детстве. Когда у нее об этом спрашиваешь, она ничего не рассказывает. Возможно, что она ничего не помнит из пережитого. 

Репортаж о том, как сейчас живет Мария, вы можете найти здесь.

А вот полная версия передачи "Мужское/Женское": 

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