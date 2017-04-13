Снежный апрель: кировчане делятся фотографиями и видео непогоды в соцсетях

Снежный апрель: кировчане делятся фотографиями и видео непогоды в соцсетях13 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
instagram.com, Ксении Земцовой
Дождь с сильным снегом застал врасплох
Обильные осадки утром в четверг, 13 апреля, немало удивили горожан. Снегопад обрушился на город после теплых, солнечных, по-настоящему весенних дней. Кировчане достали зонты, наверное, в первый раз в этом году. Фото и видео непогоды заполнили соцсети.
Кстати, ранее мы писали, что народный синоптик предупредил кировчан о том, что нас ждет резкое похолодание и ухудшение погоды.
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13 апреля 2017, 11:18
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