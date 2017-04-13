Снежный апрель: кировчане делятся фотографиями и видео непогоды в соцсетях

Обильные осадки утром в четверг, 13 апреля, немало удивили горожан. Снегопад обрушился на город после теплых, солнечных, по-настоящему весенних дней. Кировчане достали зонты, наверное, в первый раз в этом году. Фото и видео непогоды заполнили соцсети.

Кстати, ранее мы писали, что народный синоптик предупредил кировчан о том, что нас ждет резкое похолодание и ухудшение погоды.

#киров #вятка #апрель #весна апрель, прекрати))))) чуял своей пятой точкой, что рано переобуваться))) Публикация от Artem Green (@hard_dunker_) Апр 12 2017 в 10:17 PDT