Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурс от "Юркин парк" и "Мой Pro Город" Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Проверить штрафы
Тесты Доступно про авто Новостройки города Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Надо брать Доставка листовок
Главная Новости Снежный апрель: кировчане делятся фотографиями и видео непогоды в соцсетях

Снежный апрель: кировчане делятся фотографиями и видео непогоды в соцсетях

13 апреля 2017 Ксения Земцова Возрастное ограничение: 0+
instagram.com, Ксении Земцовой
Дождь с сильным снегом застал врасплох

Обильные осадки утром в четверг, 13 апреля, немало удивили горожан. Снегопад обрушился на город после теплых, солнечных, по-настоящему весенних дней. Кировчане достали зонты, наверное, в первый раз в этом году. Фото и видео непогоды заполнили соцсети.

Кстати, ранее мы писали, что народный синоптик предупредил кировчан о том, что нас ждет резкое похолодание и ухудшение погоды. 

 

 

 

 

Ранее мы писали:

Специалисты рассказали, из каких родников в Кирове не стоит пить воду

В пруду у цирка в Кирове вновь искупался смельчак

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

Таксист, с которым последний раз видели пропавшую кировчанку, сбежал из Москвы Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Кировчанин: «Я увидел, как моя отрезанная рука падает в опилки» Читать
вчера
Тест: как Киров связан с освоением космоса? Читать
вчера
Подрядчиков оштрафовали за ремонт здания музея Васнецовых Читать
Посмотреть все

Полезно знать

22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
10 апреля Сергей Стиллавин становится трейдером

Новости России и мира

вчера
Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста Никите Белых
11 апреля
Росавиация может приостановить чартерные полеты в Турцию
09 апреля
Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков
05 апреля
Мария Гайдар стала советником президента Украины Петра Порошенко
04 апреля
Следственный комитет РФ опубликовал список погибших при теракте в Петербурге
Посмотреть все

Новости афиши

12 апреля 2017, 10:23
День Победы в Кирове: парад авто, флешмоб и салют
12 апреля 2017, 09:51
Дмитрий Дюжев пригласил кировчан на премьеру мультфильма
11 апреля 2017, 16:30
Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России
Посмотреть все

Полезно знать

22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
10 апреля Сергей Стиллавин становится трейдером

#ЛицаГорода

26 0
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 9
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
25 2
День счастья в Кирове с газетой "Мой Pro Город"
31 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
16 10
Подборка из Instagram: 14 самых ярких и позитивных фото кировчан
31 21
Город в лицах: узнай себя и получи билеты в кино
12 0
11 фото из Instagram: как кировчанок поздравили с 8 Марта
Смотреть все Всего альбомов: 50
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru