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Главная Новости В Вересниках затопило строительную площадку легкоатлетического манежа

В Вересниках затопило строительную площадку легкоатлетического манежа

13 апреля 2017 Наталья Царегородцева Возрастное ограничение: 0+
фото Натальи Андреевой
Работы остановили на неопределенный срок

Из-за паводка пришлось остановить строительство нового спортивного комплекса в Вересниках. Фото в редакцию прислала читательница Наталья Андреева.

Как рассказывают местные жители, рабочие не рассчитывали, что придется останавливать стройку из-за большой воды уже сейчас.

Вчера вечером,12 апреля, начала подступать вода на подготовленную площадку для легкоатлетического комплекса в Вересниках. На протяжении нескольких недель возили песок круглые сутки, рабочие работали в две смены, ночную и дневную. Старались поднять площадку для комплекса, чтоб вода не затопило. Утром, 13 апреля, с площадки вывезли всю технику, - рассказывает Наталья Андреева.

Когда строительство спортивного объекта возобновится, пока неизвестно. Напомним, ранее представитель подрядчика сообщал, что рабочие должны были приступить к сооружению свайного поля, однако предполагалось, что до начала паводка эти работы не завершить. Основная часть строительства придется на период, когда половодье закончится.

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Комментарии 2

21 минуту назад Горожанин
Зачем строить, где вода стоит? Сколько не поднимай, песок всё равно размоет. У нас из-за простой лужи плитку каждый год выворачивает, а тут целый комплекс с людьми может упасть. Преступники, а не строители.
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12 минут назад валерий
А при чём тут строители!?
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