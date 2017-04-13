В Вересниках затопило строительную площадку легкоатлетического манежа

Из-за паводка пришлось остановить строительство нового спортивного комплекса в Вересниках. Фото в редакцию прислала читательница Наталья Андреева.

Как рассказывают местные жители, рабочие не рассчитывали, что придется останавливать стройку из-за большой воды уже сейчас.

Вчера вечером,12 апреля, начала подступать вода на подготовленную площадку для легкоатлетического комплекса в Вересниках. На протяжении нескольких недель возили песок круглые сутки, рабочие работали в две смены, ночную и дневную. Старались поднять площадку для комплекса, чтоб вода не затопило. Утром, 13 апреля, с площадки вывезли всю технику, - рассказывает Наталья Андреева.

Когда строительство спортивного объекта возобновится, пока неизвестно. Напомним, ранее представитель подрядчика сообщал, что рабочие должны были приступить к сооружению свайного поля, однако предполагалось, что до начала паводка эти работы не завершить. Основная часть строительства придется на период, когда половодье закончится.