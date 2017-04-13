Следователи начали проверку по факту падения башенного крана в Кирове

В Кирове проводится проверка по факту падения башенного крана. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Кировской области.

По предварительной информации, утром 13 апреля на площадке строящегося дома в переулке Березниковском в Кирове во время выполнения работ упал башенный кран.

Машинист крана был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Иных пострадавших нет, строения и автомобили рядом не затронуло. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственного управления, - сообщили в пресс-службе следкома.

В настоящее время по данному факту следователями проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме этого, на место выезжали и сотрудники МЧС. Как сообщили в ведомстве, кабина крана, когда он упал, была не повреждена. Пострадавший сейчас находится в больнице. Возможно, проверку начнет и трудовая инспекция Кирова. Нарушений по технике безопасности не было.