В Кирове полицейские нашли магазин с поддельными рюкзаками и одеждой

В Кирове полицейские нашли магазин с поддельными рюкзаками и одеждой13 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Товар отправили на экспертизу
В Кирове в одном из магазинов на улице Воровского полицейские нашли контрафактную одежду известных брендов. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.
О том, что в магазине торгуют контрафактным товаром, сообщили горожане. Очевидцы уточнили, что в магазине продается одежда и рюкзаки с символикой зарубежных и отечественных производителей. При этом у товара была низкая цена, плохое качество, не было документов на продукцию, которые бы подтвердили ее оригинальность.
Весь товар с признаками подделки на сумму более 300 000 рублей изъяли из магазина. Полицейские проводят проверку. Изъятое направлено на экспертизу.
Видео с места происшествия:
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13 апреля 2017, 16:39
Комментарии 2
а на рынке просто сплошной abibas и greebok
исключения -фирменные отделы Adidas и reebok
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