В Кирове полицейские нашли магазин с поддельными рюкзаками и одеждой

В Кирове в одном из магазинов на улице Воровского полицейские нашли контрафактную одежду известных брендов. Об этом рассказали в УМВД России по Кировской области.

О том, что в магазине торгуют контрафактным товаром, сообщили горожане. Очевидцы уточнили, что в магазине продается одежда и рюкзаки с символикой зарубежных и отечественных производителей. При этом у товара была низкая цена, плохое качество, не было документов на продукцию, которые бы подтвердили ее оригинальность.

Весь товар с признаками подделки на сумму более 300 000 рублей изъяли из магазина. Полицейские проводят проверку. Изъятое направлено на экспертизу.

Видео с места происшествия: