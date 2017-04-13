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Главная Новости Активист пожаловался в Верховный суд по поводу запрета гей-парада в Кирове

Активист пожаловался в Верховный суд по поводу запрета гей-парада в Кирове

13 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
Wikimedia Commons
ЛГБТ-активисту не разрешили провести шествие и два митинга

В Верховном суде России рассмотрят жалобу о запрете на проведение гей-парада в Кирове. Об этом сообщает ЛГБТ - активиста Николаю Алексеев на своей страничке "ВКонтакте".

По словам активиста, в Верховном Суде РФ также будут рассмотрены аналогичные жалобы, касающиеся запретов на проведение гей-парадов в ряде российских городов, - в Калуге, Великом Новгороде, Смоленске, Иванове, Рязани, Владимире, Йошкар-Оле, Курске, Липецке, Тамбове, Ульяновске и Казани.

Напомним, что 5 ноября 2016 года в Кирове активист хотел организовать шествие и два митинга в Александровском саду и в сквере 60-летия СССР. В параде, согласно заявке, посланной в мэрию, должны были принять участие 300 человек.

Отказ со стороны администрации обосновывался тем, что митинги планируется организовать в 100 метрах от различных общественных мест - стадиона, детской площадки - где публичные выступления запрещены. Кроме того, очевидцами этого парада могут стать дети. А дети законом защищены от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.

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Комментарии 3

35 минут назад Горожанин
Разрешите вы им парад,2 августа
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26 минут назад пыска
Совсем дырожопые нюх потеряли
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25 минут назад Горожанин
Или 28 мая... Или в день вмф
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