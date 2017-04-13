Активист пожаловался в Верховный суд по поводу запрета гей-парада в Кирове

В Верховном суде России рассмотрят жалобу о запрете на проведение гей-парада в Кирове. Об этом сообщает ЛГБТ - активиста Николаю Алексеев на своей страничке "ВКонтакте".

По словам активиста, в Верховном Суде РФ также будут рассмотрены аналогичные жалобы, касающиеся запретов на проведение гей-парадов в ряде российских городов, - в Калуге, Великом Новгороде, Смоленске, Иванове, Рязани, Владимире, Йошкар-Оле, Курске, Липецке, Тамбове, Ульяновске и Казани.

Напомним, что 5 ноября 2016 года в Кирове активист хотел организовать шествие и два митинга в Александровском саду и в сквере 60-летия СССР. В параде, согласно заявке, посланной в мэрию, должны были принять участие 300 человек.

Отказ со стороны администрации обосновывался тем, что митинги планируется организовать в 100 метрах от различных общественных мест - стадиона, детской площадки - где публичные выступления запрещены. Кроме того, очевидцами этого парада могут стать дети. А дети законом защищены от информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения.