Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурс от "Юркин парк" и "Мой Pro Город" Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Проверить штрафы
Тесты Доступно про авто Новостройки города Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Надо брать Доставка листовок
Главная Новости В Кировской области нашли родственников мужчины, который потерял память

В Кировской области нашли родственников мужчины, который потерял память

13 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
vk.com/lizaalert_kirov
Потерявшийся мужчина не мог вспомнить даже своего имени

Появилась новая информация о мужчине, который 11 апреля был найден на железнодорожном вокзале в Котельниче. Мужчина потерял память, поэтому ничего о себе он не мог сказать. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Киров" попросили знакомых и родственников мужчины откликнуться. 

13 апреля днем стало известно, что родственников мужчины нашли. 

По информации источника, близкого к ситуации, выяснилось, что у потерявшегося мужчины действительно проблемы с памятью. Он не мог вспомнить даже своего имени. В Котельниче он сам обратился к сотрудникам вокзала за помощью. Позднее, когда родственники мужчины нашлись, выяснилось, что потерявшийся - уроженец Челябинской области. С лета 2016 года он живет у родственников в Котельниче. 

Читайте также: 

Специалисты рассказали, из каких родников в Кирове не стоит пить воду

В пруду у цирка в Кирове вновь искупался смельчак

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

В соцсетях появилась информация о задержании кировского экс-депутата с кокаином Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Кировчанин: «Я увидел, как моя отрезанная рука падает в опилки» Читать
вчера
Тест: как Киров связан с освоением космоса? Читать
вчера
Подрядчиков оштрафовали за ремонт здания музея Васнецовых Читать
Посмотреть все

Полезно знать

10 апреля Сергей Стиллавин становится трейдером
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет

Новости России и мира

вчера
Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста Никите Белых
11 апреля
Росавиация может приостановить чартерные полеты в Турцию
09 апреля
Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков
05 апреля
Мария Гайдар стала советником президента Украины Петра Порошенко
04 апреля
Следственный комитет РФ опубликовал список погибших при теракте в Петербурге
Посмотреть все

Новости афиши

12 апреля 2017, 10:23
День Победы в Кирове: парад авто, флешмоб и салют
12 апреля 2017, 09:51
Дмитрий Дюжев пригласил кировчан на премьеру мультфильма
11 апреля 2017, 16:30
Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России
Посмотреть все

Полезно знать

10 апреля Сергей Стиллавин становится трейдером
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет

#ЛицаГорода

26 6
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 9
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
25 2
День счастья в Кирове с газетой "Мой Pro Город"
31 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
16 10
Подборка из Instagram: 14 самых ярких и позитивных фото кировчан
31 21
Город в лицах: узнай себя и получи билеты в кино
12 0
11 фото из Instagram: как кировчанок поздравили с 8 Марта
Смотреть все Всего альбомов: 50
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru