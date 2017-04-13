В Кировской области нашли родственников мужчины, который потерял память

Появилась новая информация о мужчине, который 11 апреля был найден на железнодорожном вокзале в Котельниче. Мужчина потерял память, поэтому ничего о себе он не мог сказать. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Киров" попросили знакомых и родственников мужчины откликнуться.

13 апреля днем стало известно, что родственников мужчины нашли.

По информации источника, близкого к ситуации, выяснилось, что у потерявшегося мужчины действительно проблемы с памятью. Он не мог вспомнить даже своего имени. В Котельниче он сам обратился к сотрудникам вокзала за помощью. Позднее, когда родственники мужчины нашлись, выяснилось, что потерявшийся - уроженец Челябинской области. С лета 2016 года он живет у родственников в Котельниче.