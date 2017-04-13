В Кирове не будут возбуждать уголовное дело после стрельбы на Заводской

В УМВД по Кировской области установили личность молодого человека, который стрелял у дома на улице Заводской. Информация об этом появилась в группе микрорайона.

По словам местной жительницы, в полиции пояснили, что мужчину нашли, с ним провели профилактическую беседу.

Участковый направит документы дела в административную комиссию Первомайского района для привлечения хулигана к административной ответственности за нарушение тишины ночью, - сообщила Ольга Груцина.

В полиции жильцам пояснили, что молодой человек стрелял из охолощенного оружия (предназначено для имитации выстрела холостыми патронам), поэтому состава преступления в этом деле нет.

Напомним, ЧП произошло ночью с 14 на 15 марта во дворе домов по улице Заводской в Кирове. Жильцы домов Заводская, 6/1 и 6/2 проснулись в 3:17 от громких хлопков. Судя по записи с камер уличного видеонаблюдения, неизвестные, предположительно на Infinity, стреляли из оружия по окнам дома Заводская, 6/1.