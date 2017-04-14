Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурс от "Юркин парк" и "Мой Pro Город" Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Проверить штрафы
Тесты Доступно про авто Новостройки города Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Надо брать Доставка листовок
Главная Новости В Кирове Роспотребнадзор проверит крыс-мутантов на Центральном рынке

В Кирове Роспотребнадзор проверит крыс-мутантов на Центральном рынке

14 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 6+
фото pikabu.ru/story/kryisyimutantyi_v_kirove_4971967
Фотография грызуна появилась на популярном развлекательном портале

Роспотребнадзор проверит информацию о крысах-мутантах, которые обитают в Кирове в районе Центрального рынка. Об этом на своей страничке "ВКонтакте" сообщил кировский юрист Ярослав Михайлов. 

О результатах проверки специалисты проинформируют дополнительно. 

Автор фотографии утверждает, что грызуна земетили на Центральном рынке, однако руководство рынка опровергло эту информацию.

По фото нельзя утверждать, что это Центральный рынок. Ни одной жалобы на крыс мы не получали. У нас заключен договор с областным центром дезинфекции, ежемесячно на нашей территории проводится дератизация (уничтожение крыс). Последний раз специалисты были у нас 6 апреля, - объяснила Татьяна Юркина, заместитель директора по организации торговли на Центральном рынке.

Несмотря на то что автор фото заявляет о странной мутации грызуна, кировский специалист по дезинсекции Дмитрий Шутов не удивился снимку. Мужчина объяснил, что это вполне обычное явление.

Такие мутации вполне возможны. Это может быть связано с экологией и пищей, да и от многих других факторов. Например, кто-то выкинул в мусор люминесцентные лампы, крыса побегала по ним, а затем у грызуна родились такие детеныши. Это уродство, как и у людей иногда бывают какие-то физические изъяны. Такие крысы не сенсация, я встречал их в жилых домах при работе, - объяснил Дмитрий Шутов.

Комментаторы в интернете уверены, что Киров с такими грызунами может прославиться, как прославилась Москва, где в метро обитают крысы-мутанты размером с небольшую кошку.

Напомним, что фото с крысой-мутантом выложили на развлекательном портале pikabu.ru. На фото отчетливо видно, что у грызуна есть только две задние лапы.

Читайте также:

Специалисты рассказали, из каких родников в Кирове не стоит пить воду

В пруду у цирка в Кирове вновь искупался смельчак

Комментарии 1

13 минут назад контролер
счас, выстроились крысы для проверки)))))))))
Ответить

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Следующая новость

Новость дня

В Кирове на площади Конева сгорела закусочная "Данар" Посмотреть все

Редакция рекомендует

12 апреля
Кировчанин: «Я увидел, как моя отрезанная рука падает в опилки» Читать
12 апреля
Тест: как Киров связан с освоением космоса? Читать
12 апреля
Подрядчиков оштрафовали за ремонт здания музея Васнецовых Читать
Посмотреть все

Полезно знать

22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
вчера Жизнь как праздник!
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
вчера Праздничная акция для ветеранов и пенсионеров
10 апреля Сергей Стиллавин становится трейдером

Новости России и мира

12 апреля
Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста Никите Белых
11 апреля
Росавиация может приостановить чартерные полеты в Турцию
09 апреля
Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков
05 апреля
Мария Гайдар стала советником президента Украины Петра Порошенко
04 апреля
Следственный комитет РФ опубликовал список погибших при теракте в Петербурге
Посмотреть все

Новости афиши

12 апреля 2017, 10:23
День Победы в Кирове: парад авто, флешмоб и салют
12 апреля 2017, 09:51
Дмитрий Дюжев пригласил кировчан на премьеру мультфильма
11 апреля 2017, 16:30
Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России
Посмотреть все

Полезно знать

вчера Праздничная акция для ветеранов и пенсионеров
10 апреля Сергей Стиллавин становится трейдером
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
вчера Жизнь как праздник!
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!

#ЛицаГорода

26 8
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 9
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
25 2
День счастья в Кирове с газетой "Мой Pro Город"
31 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
16 10
Подборка из Instagram: 14 самых ярких и позитивных фото кировчан
31 21
Город в лицах: узнай себя и получи билеты в кино
12 0
11 фото из Instagram: как кировчанок поздравили с 8 Марта
Смотреть все Всего альбомов: 50
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru