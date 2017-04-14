В Кирове Роспотребнадзор проверит крыс-мутантов на Центральном рынке

Роспотребнадзор проверит информацию о крысах-мутантах, которые обитают в Кирове в районе Центрального рынка. Об этом на своей страничке "ВКонтакте" сообщил кировский юрист Ярослав Михайлов.

О результатах проверки специалисты проинформируют дополнительно.

Автор фотографии утверждает, что грызуна земетили на Центральном рынке, однако руководство рынка опровергло эту информацию.

По фото нельзя утверждать, что это Центральный рынок. Ни одной жалобы на крыс мы не получали. У нас заключен договор с областным центром дезинфекции, ежемесячно на нашей территории проводится дератизация (уничтожение крыс). Последний раз специалисты были у нас 6 апреля, - объяснила Татьяна Юркина, заместитель директора по организации торговли на Центральном рынке.

Несмотря на то что автор фото заявляет о странной мутации грызуна, кировский специалист по дезинсекции Дмитрий Шутов не удивился снимку. Мужчина объяснил, что это вполне обычное явление.

Такие мутации вполне возможны. Это может быть связано с экологией и пищей, да и от многих других факторов. Например, кто-то выкинул в мусор люминесцентные лампы, крыса побегала по ним, а затем у грызуна родились такие детеныши. Это уродство, как и у людей иногда бывают какие-то физические изъяны. Такие крысы не сенсация, я встречал их в жилых домах при работе, - объяснил Дмитрий Шутов.

Комментаторы в интернете уверены, что Киров с такими грызунами может прославиться, как прославилась Москва, где в метро обитают крысы-мутанты размером с небольшую кошку.

Напомним, что фото с крысой-мутантом выложили на развлекательном портале pikabu.ru. На фото отчетливо видно, что у грызуна есть только две задние лапы.