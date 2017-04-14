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В Кировской области пропавшего мужчину убила 27-летняя девушка

14 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи с youtube.com, УМВД России по Кировской области
Сейчас за убийство девушке грозит до 15 лет тюрьмы

В Слободском следователи выяснили, кто убил пропавшего 47-летнего Артура П. 13 марта мужчина исчез. Его тело с многочисленными травмами нашли под мостом в Слободском районе. Как выяснилось, к убийству причастна 27-летняя местная жительница. Об этом рассказали корреспонденты Первого городского канала

Пропавшего мужчину стала разыскивать бывшая супруга. Именно она заявила в полицию. 

Следователи выяснили, что Артур 13 марта выпивал в одном из домов со своими знакомыми - 27-летней Ириной и 25-летним Кириллом. Артур и Ирина поссорились. Девушка стала выгонять мужчину. Потом девушка ударила Артура в живот, мужчина упал. Ирина ударила его несколько раз ногой по голове, а потом взяла ножницы и еще раз ударила ими Артура. 

Он сначала дышал, а потом перестал дышать, - сказала подозреваемая.

Девушка решила скрыть следы преступления. Она потащила тело к реке и скинула его под мост. Сейчас за убийство 27-летней девушке грозит до 15 лет тюрьмы.  

Молодой человек, присутствовавший на момент преступления, проходит по уголовному делу как свидетель. 

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