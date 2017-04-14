Стало известно, где и когда пройдут сплошные проверки водителей в Кирове

В Кирове в субботу, 15 апреля, автоинспекторы будут проверять водителей на состояние опьянения. Об этом рассказали в УГИБДД России по Кировской области.

Сплошные проверки пройдут в Октябрьском районе города. В ведомстве также уточняют, что алкоголь зачастую становится причиной ДТП. Инспекторы ДПС ежедневно задерживают в Кирове до пяти нетрезвых водителей, а в выходные дни их число увеличивается.

Инспекторы будут следить и за соблюдением водителями ПДД. Помогать им будут активисты "Ночного патруля" и профсоюза "Таксист".

Под особым контролем инспекторов ДПС также будут загородные трассы, места массового скопления людей, выезды и въезды в город, - уточнили в ведомстве.

Но основное внимание автоинспекторов все же будет уделено состоянию автомобилистов. В ГИБДД напомнили: за управление авто в нетрезвом виде предусмотрено лишение водительских прав и штраф 30 000 рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.