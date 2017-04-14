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В Кирове в понедельник опять отключат электричество в нескольких домах

14 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
torange.biz
Электричества в некоторых домах не будет весь рабочий день

В понедельник, 17 апреля, в Кирове несколько домов планово отключат от электричества. Об этом рассказали в горадминистрации. 

В некоторых домах электричества не будет целый рабочий день. График отключения электричества:

  • 8:30-17:00 - улица Октябрьской Революции, 24-51;
  • улица Семашко, 39,41,43;
  • улица Ромашковая, 2-17;
  • улица Зеленая, 1-7,
  • улица Лесная, 21,23;
  • Октябрьский проспект, 60,58,62,56;
  • улица Пятницкая, 93а,82,84а;
  • Октябрьский проезд, 14;
  • улица Преображенская, 81;
  • улица Дерендяева, 15;
  • улица Фабричная, 7-23 (нечетная), 20,24,26, 27-44;
  • улица Северная, 1-33,
  • переулок Северный, 1-11;
  • улица Нижняя 22а,23а,23;
  • улица Тружеников, 1-29;
  • улица Центральная, 3,4,6,6а,8,8а,1б,3а;
  • улица Потребкооперации, 8а,10,12,14,16,2а,18;
  • 8:15-17:00 - улица Воровского, 111,111б;
  • 13:00 - 16:00 - улица Розы Люксембург, 40;
  • 9:00-16:00 - улица Рабочая, 1-14;
  • улица Вятская, 1-16,18-28 (четная);
  • улица Молодежная, 37;
  • улица Озерная, 1-14;
  • 9:00 - 12:00 - улица Свободы, 130/2,128;
  • улица Милицейская, 21. 

 

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Комментарии 1

час назад Горожанин
Рацию ищут...
Поквартально...
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