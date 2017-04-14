В Кирове в понедельник опять отключат электричество в нескольких домах

Электричества в некоторых домах не будет весь рабочий день
В Кирове в понедельник опять отключат электричество в нескольких домах14 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
torange.biz
В понедельник, 17 апреля, в Кирове несколько домов планово отключат от электричества. Об этом рассказали в горадминистрации.
В некоторых домах электричества не будет целый рабочий день. График отключения электричества:
- 8:30-17:00 - улица Октябрьской Революции, 24-51;
- улица Семашко, 39,41,43;
- улица Ромашковая, 2-17;
- улица Зеленая, 1-7,
- улица Лесная, 21,23;
- Октябрьский проспект, 60,58,62,56;
- улица Пятницкая, 93а,82,84а;
- Октябрьский проезд, 14;
- улица Преображенская, 81;
- улица Дерендяева, 15;
- улица Фабричная, 7-23 (нечетная), 20,24,26, 27-44;
- улица Северная, 1-33,
- переулок Северный, 1-11;
- улица Нижняя 22а,23а,23;
- улица Тружеников, 1-29;
- улица Центральная, 3,4,6,6а,8,8а,1б,3а;
- улица Потребкооперации, 8а,10,12,14,16,2а,18;
- 8:15-17:00 - улица Воровского, 111,111б;
- 13:00 - 16:00 - улица Розы Люксембург, 40;
- 9:00-16:00 - улица Рабочая, 1-14;
- улица Вятская, 1-16,18-28 (четная);
- улица Молодежная, 37;
- улица Озерная, 1-14;
- 9:00 - 12:00 - улица Свободы, 130/2,128;
- улица Милицейская, 21.
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14 апреля 2017, 19:56
Комментарии 1
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