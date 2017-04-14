Из горбюджета выделят 21,5 миллионов рублей на погашение займа "Родины"

Из городского бюджета выделят 21 500 000 рублей для погашения займа хоккейного клуба "Родина" перед "Горэлектросетью". Об этом на своей страничке "ВКонтакте" сообщил депутат кировской Гордумы Алексей Кузьмин.

По словам Алексея, такое решение приняли депутаты гордумы.

Напомним, что на протяжении последних лет клуб находился в тяжелом финансовом положении. Кредиторская задолженность на конец 2016 года составляла более 70 000 000 рублей, за неуплату страховых взносов были заблокированы расчетные счета команды, игрокам не выплачивали зарплату.

Благодаря региональному правительству были разблокированы счета клуба, сформирован попечительский совет хоккейного клуба, который возглавил Игорь Васильев.

За счет средств попечителей и иных внебюджетных источников хоккейная команда приняла участие в чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2016–2017 годов. Объем привлеченных средств составил около 10 000 000 рублей. Эти деньги были направлены на организацию выездов команды на соревнования в другие регионы, выплату части заработной платы спортсменам, обеспечение участия детских команд в соревнованиях.