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Стали известны планы администрации на здание кинотеатра "Октябрь"

14 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
фото progorod43.ru
«Октябрь» больше не относится к сети кинотеатров "Смена" и "Дружба

Кинотеатр «Октябрь» признан памятником истории и культуры. Об этом сообщает портал gorodkirov.ru со ссылкой на администрацию города.

Кинотеатр «Октябрь» больше не относится к сети кинотеатров "Смена" и "Дружба".  Скоро будет проведен капитальный ремонт здания. 

«Октябрь» отнесен к выявленным объектам культурного наследия. Учитывая особый статус кинотеатра «Октябрь» наличие вызванных этим статусом обременений, проведение работ по капитальному ремонту требует выполнения целого ряда обязательных условий,  в том числе разработка проектной документации, согласование документации с министерством культуры Кировской области, - сообщили в пресс-службе администрации города. 

Вопрос о дальнейшем использовании кинотеатра «Октябрь» будет решен после проведения капитального ремонта кинотеатра.

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