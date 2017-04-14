Стали известны планы администрации на здание кинотеатра "Октябрь"

Кинотеатр «Октябрь» признан памятником истории и культуры. Об этом сообщает портал gorodkirov.ru со ссылкой на администрацию города.

Кинотеатр «Октябрь» больше не относится к сети кинотеатров "Смена" и "Дружба". Скоро будет проведен капитальный ремонт здания.

«Октябрь» отнесен к выявленным объектам культурного наследия. Учитывая особый статус кинотеатра «Октябрь» наличие вызванных этим статусом обременений, проведение работ по капитальному ремонту требует выполнения целого ряда обязательных условий, в том числе разработка проектной документации, согласование документации с министерством культуры Кировской области, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Вопрос о дальнейшем использовании кинотеатра «Октябрь» будет решен после проведения капитального ремонта кинотеатра.