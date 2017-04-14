Стали известны планы администрации на здание кинотеатра "Октябрь"14 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
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«Октябрь» больше не относится к сети кинотеатров "Смена" и "Дружба
Кинотеатр «Октябрь» признан памятником истории и культуры. Об этом сообщает портал gorodkirov.ru со ссылкой на администрацию города.
Кинотеатр «Октябрь» больше не относится к сети кинотеатров "Смена" и "Дружба". Скоро будет проведен капитальный ремонт здания.
«Октябрь» отнесен к выявленным объектам культурного наследия. Учитывая особый статус кинотеатра «Октябрь» наличие вызванных этим статусом обременений, проведение работ по капитальному ремонту требует выполнения целого ряда обязательных условий, в том числе разработка проектной документации, согласование документации с министерством культуры Кировской области, - сообщили в пресс-службе администрации города.
Вопрос о дальнейшем использовании кинотеатра «Октябрь» будет решен после проведения капитального ремонта кинотеатра.
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