Учитель из Кировской области снялась в шоу на Первом канале

В минувшую пятницу, 14 апреля, по Первому каналу показали очередной выпуск передачи "Поле чудес". В съемках шоу приняла участие и жительница города Котельнич Кировской области - Лариса Белых.

Лариса была в третьей тройке игроков, которые должны были ответить на такой вопрос: в старину при строительстве дома в переднем углу ставили ветку березы для того, чтобы хозяин и его семья были здоровы. Чтобы был хороший урожай, березовые ветки втыкали в полях, а где закапывали березовое полено, для того, чтобы все были здоровы?

После того, как вопрос был задан, Леонид Якубович стал знакомиться с участниками. Жительница Кировской области сначала передала всем знакомым приветы, а потом немного рассказала о себе. Оказалось, что Лариса - учитель, в школе проработала 23 года.

Сколько лет вы работаете? - спросил ведущий Ларису. 23 года. Это мое хобби, - ответила она. А зарплата какая? Не жалуюсь, хватает. Ну хобби же вообще не оплачивается, это же удовольствие. У нас многие же так сейчас получают, - сказал Леонид Якубович. Затем Лариса подарила ведущему картины, которые она сама вышивала и рисовала.

А тем временем другой игрок отгадал слово - конюшня. В результате Лариса не прошла в финал, но успела передать всем привет и угостить ведущего экологически чистыми грибами из Котельнича.

Полный выпуск передачи вы можете посмотреть здесь: