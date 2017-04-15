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Главная Новости Учитель из Кировской области снялась в шоу на Первом канале

Учитель из Кировской области снялась в шоу на Первом канале

15 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 0+
скриншот видеозаписи 1tv.ru
Лариса успела передать всем привет и угостить ведущего экологически чистыми грибами из Котельнича

В минувшую пятницу, 14 апреля, по Первому каналу показали очередной выпуск передачи "Поле чудес". В съемках шоу приняла участие и жительница города Котельнич Кировской области - Лариса Белых. 

Лариса была в третьей тройке игроков, которые должны были ответить на такой вопрос: в старину при строительстве дома в переднем углу ставили ветку березы для того, чтобы хозяин и его семья были здоровы. Чтобы был хороший урожай, березовые ветки втыкали в полях, а где закапывали березовое полено, для того, чтобы все были здоровы? 

После того, как вопрос был задан, Леонид Якубович стал знакомиться с участниками. Жительница Кировской области сначала передала всем знакомым приветы, а потом немного рассказала о себе. Оказалось, что Лариса - учитель, в школе проработала 23 года.  

Сколько лет вы работаете? - спросил ведущий Ларису.

23 года. Это мое хобби, - ответила она.

А зарплата какая? 

Не жалуюсь, хватает. Ну хобби же вообще не оплачивается, это же удовольствие. 

У нас многие же так сейчас получают, - сказал Леонид Якубович. 

Затем Лариса подарила ведущему картины, которые она сама вышивала и рисовала. 

А тем временем другой игрок отгадал слово - конюшня. В результате Лариса не прошла в финал, но успела передать всем привет и угостить ведущего экологически чистыми грибами из Котельнича. 

Полный выпуск передачи вы можете посмотреть здесь:

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Комментарии 1

3 минуты назад пыска
Давно ли в Котельниче грибы экологически чистые??
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