Драка школьников в Кирове: появились кадры с места происшествия

Кировские следователи начали проверку после драки школьников. Видео, снятое одним из очевидцев происшествия (судя по всему, тоже школьником), появилось на Первом городском канале.

Драка произошла 13 апреля. На записи видно, как мальчик схватил девочку за руку, раскрутил ее и толкнул. Девочка упала и ударилась лицом об асфальт. Школьница заплакала.

Затем мужчина, который проходил мимо и стал очевидцем произошедшего, крикнул мальчику:

Что ты делаешь? Это же девочка!

Школьник, испугавшись, убежал.

В результате, как сообщает Следственный комитет РФ по Кировской области, у пострадавшей 9-летней школьницы врачи диагностировали сколы на зубах и ссадины на лице.

После появления этой информации в интернете следователи начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.