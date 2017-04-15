Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль Люди говорят Конкурс от "Юркин парк" и "Мой Pro Город" Приложение «Pro Город» Уроки русского и литературы Проверить штрафы
Тесты Доступно про авто Новостройки города Онлайн торговый центр 45000 объявлений Красота и здоровье Авто в городе Работа в городе LADA с выгодой Надо брать Доставка листовок
Главная Новости Драка школьников в Кирове: появились кадры с места происшествия

Драка школьников в Кирове: появились кадры с места происшествия

15 апреля 2017 Служба новостей progorod43.ru Возрастное ограничение: 16+
скриншот видеозаписи с youtube.com
Следователи начали проверку

Кировские следователи начали проверку после драки школьников. Видео, снятое одним из очевидцев происшествия (судя по всему, тоже школьником), появилось на Первом городском канале

Драка произошла 13 апреля. На записи видно, как мальчик схватил девочку за руку, раскрутил ее и толкнул. Девочка упала и ударилась лицом об асфальт. Школьница заплакала. 

Затем мужчина, который проходил мимо и стал очевидцем произошедшего, крикнул мальчику:

Что ты делаешь? Это же девочка!

Школьник, испугавшись, убежал.

В результате, как сообщает Следственный комитет РФ по Кировской области, у пострадавшей 9-летней школьницы врачи диагностировали сколы на зубах и ссадины на лице. 

После появления этой информации в интернете следователи начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Читайте также: 

В Кирове в понедельник опять отключат электричество в нескольких домах 

В Кировской области пропавшего мужчину убила 27-летняя девушка 

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Ваше сообщение

Новость дня

В ЦДС рассказали, когда в Кирове установят новую «умную» остановку Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
Глава кировской строительной компании возвращался из Куршавеля, когда его задержали с кокаином Читать
вчера
"За ночь здесь могут проиграть 200 тысяч": как в Кирове работают подпольные казино Читать
12 апреля
Кировчанин: «Я увидел, как моя отрезанная рука падает в опилки» Читать
Посмотреть все

Полезно знать

22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
13 апреля Жизнь как праздник!
13 апреля Праздничная акция для ветеранов и пенсионеров

Новости России и мира

12 апреля
Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока ареста Никите Белых
11 апреля
Росавиация может приостановить чартерные полеты в Турцию
09 апреля
Перед ЧМ по футболу ужесточили наказание для буйных болельщиков
05 апреля
Мария Гайдар стала советником президента Украины Петра Порошенко
04 апреля
Следственный комитет РФ опубликовал список погибших при теракте в Петербурге
Посмотреть все

Новости афиши

15 апреля 2017, 12:41
Топ кино на выходные: премьера новой части "Форсажа" и "Урфин Джюс"
14 апреля 2017, 20:21
30 кировчан написали "Тотальный диктант" на "отлично"
14 апреля 2017, 16:30
Вятская танцевальная олимпиада соберет более 700 участников со всей России
Посмотреть все

Полезно знать

13 апреля Праздничная акция для ветеранов и пенсионеров
22 марта Жилой комплекс на Заводской активно растет
15 декабря 2016 Отдых как в санатории, только в городе!
13 апреля Жизнь как праздник!

#ЛицаГорода

26 9
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
27 9
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
25 2
День счастья в Кирове с газетой "Мой Pro Город"
31 2
"Город в лицах": узнай себя и получи билеты в кино
16 10
Подборка из Instagram: 14 самых ярких и позитивных фото кировчан
31 21
Город в лицах: узнай себя и получи билеты в кино
12 0
11 фото из Instagram: как кировчанок поздравили с 8 Марта
Смотреть все Всего альбомов: 50
Новостная лента Авто Компании Разместить рекламу Мобильная версия
Полное или частичное цитирование материалов сайта, возможно только с гиперссылкой на источник. Мнение редакции может не совпадать с мнениями, высказанными в интервью, комментариях пользователей или прямой речи персонажей публикаций. Редакция не несет ответственности за текст комментариев читателей и материалов.



Материалы с сайта mprogorod.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-58534 от 04 июля 2014 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru